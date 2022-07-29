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ذعر واستنفار أمني بمطار كوبنهاغن بسبب مزحة مدرب

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ذعر واستنفار أمني بمطار كوبنهاغن بسبب مزحة مدرب

أمن المطار أخلى فوراً التيرمنال الثاني وألقى القبض على الشاب

دبي - العربية.نت

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أثار مدرب منتخب السويد في كرة اليد للسيدات تحت 18 عاماً، حالة هلع في مطار كوبنهاغن في الدنمارك بعد أن قال مازحاً بأن لديه قنبلة في حقيبته.

وأخلى أمن المطار فوراً التيرمنال الثاني، وألقى القبض على الشاب، فيما أكد رئيس اتحاد اللعبة إقالة المدرب من مهامه على إثر هذا الموقف، حسب منصة "إس إي بلاس" السويدية الناطقة بالعربية.

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وكان المدرب قد أجاب أمن المطار حين سُئل عن ما تحتويه حقيبته بأن "قنبلة" بداخلها.

وأكمل الفريق رحلته إلى مقدونيا الشمالية للمشاركة في البطولة المقامة هناك، في حين ظل المدرب رهن الاعتقال من قبل السلطات الدنماركية.

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