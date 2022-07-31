شاهد ولي عهد دبي يشكر سائق دراجة وينشر صورته.. ما القصة؟

نشر ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، فيديو يظهر سائق دراجة توصيل طلبات وهو يزيل قطعتين من الطوب الخرساني كانتا في منتصف أحد الطرق في دبي.

An act of goodness in Dubai to be praised. Can someone point me to this man? pic.twitter.com/clEIWQQe3A — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) July 31, 2022

وفي مقطع الفيديو الذي نشره عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، ظهر سائق الدراجة الذي استغل فراغ الشارع خلال انتظار الإشارة الضوئية وهو يتجه إلى قطعتين من الطوب الخرساني، ويحملهما ويضعهما جانباً فوق الرصيف، ليعود ويركب دراجته ويكمل طريقه.

مادة اعلانية

وأثنى الشيخ حمدان بن محمد على ما قام به سائق الدراجة، وكتب "عمل خير في دبي جدير بالثناء.. هل يمكن لأحد أن يرشدني إلى هذا الرجل؟".

The good man has been found. Thank you Abdul Ghafoor, you are one of a kind. We will meet soon! pic.twitter.com/ICtDmmfhyY — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) July 31, 2022

ليعلن لاحقاً بعد أقل من ساعتين أنه تم التعرف إلى السائق، ونشر صورته، وكتب عليها "تم العثور على الرجل الصالح. شكراً عبد الغفور أنت رجل فريد من نوعه سنلتقي قريباً".