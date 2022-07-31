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شاهد ولي عهد دبي يشكر سائق دراجة وينشر صورته.. ما القصة؟

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سائق الدراجة عبدالغفور

شاهد ولي عهد دبي يشكر سائق دراجة وينشر صورته.. ما القصة؟

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

نشر ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، فيديو يظهر سائق دراجة توصيل طلبات وهو يزيل قطعتين من الطوب الخرساني كانتا في منتصف أحد الطرق في دبي.

وفي مقطع الفيديو الذي نشره عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، ظهر سائق الدراجة الذي استغل فراغ الشارع خلال انتظار الإشارة الضوئية وهو يتجه إلى قطعتين من الطوب الخرساني، ويحملهما ويضعهما جانباً فوق الرصيف، ليعود ويركب دراجته ويكمل طريقه.

وأثنى الشيخ حمدان بن محمد على ما قام به سائق الدراجة، وكتب "عمل خير في دبي جدير بالثناء.. هل يمكن لأحد أن يرشدني إلى هذا الرجل؟".

ليعلن لاحقاً بعد أقل من ساعتين أنه تم التعرف إلى السائق، ونشر صورته، وكتب عليها "تم العثور على الرجل الصالح. شكراً عبد الغفور أنت رجل فريد من نوعه سنلتقي قريباً".

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