شاهد.. مظلي يفقد السيطرة ويهبط وسط المتنزهين

بعد أن غيرت الرياح من اتجاهها، فقط مظلي تركي السيطرة وهبط وسط الزائرين بمتنزه تركي، حيث كانوا يتناولون طعامهم.

Artvin'de yamaç paraşütü pilotu, rüzgar yön değiştirince piknik yapanların üzerine indi. — Yeni Şafak (@yenisafak) August 1, 2022

وبحسب ما نقلت وسائل الإعلام التركية، هبط المظلي الشراعي سلجوق محمود أوغلو، الذي قام برحلة استعراضية ضمن مهرجان للمظلات بمنطقة أفسات في ولاية آرتفين التركية، مباشرة وسط المواطنين الذين كانوا يجلسون للاستمتاع بنزهة، وذلك بعد أن غيرت الرياح اتجاهها واشتدت حدتها.

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المهرجان الذي استمر لمدة يومين، نظمته بلدية أفسات للترويج للمنطقة، حيث قام 6 مظليين بالأداء الاستعراضي.







وأثناء نزول المظلي سلجوق محمود أوغلو، غيرت الرياح اتجاهها وزادت شدتها. فاضطر محمود أوغلو إلى النزول بالمنطقة التي يقضي فيها المواطنون نزهة في منطقة المهرجان، دون وقوع أية إصابات بين المتنزهين.

وعلقت المظلة في شجرة بالمتنزه، حيث تم استخدام سلم طويل لتخليصها من بين فروع الشجرة.