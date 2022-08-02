طبيب أردني يزيل كلية سليمة بدل التالفة.. و"الصحة" تحقق

في حادثة غريبة ونادر حصولها في الأردن، أزال طبيب أردني كلية "سليمة" بدلاً من استئصال الكلية التي من المفترض أن تزال بسبب ضمور لحق بها وعملها بنسبة 10% فقط، الأمر الذي دعا السلطات الصحية الأردنية لفتح تحقيق موسع في الحادثة التي حصلت في مستشفى محافظة الزرقاء الحكومي.

رواية أهل المريضة

أهل المريضة لا يزالون في حالة صدمة مما حصل مع ابنتهم. وقال خالد الحيوات شقيق المريضة التي تعرضت للخطأ الطبي لـ"العربية.نت" إن شقيقته تراجع مستشفى الزرقاء الحكومي منذ أكثر من شهرين، حيث تبين أنها تعاني من ضمور بإحدى كليتيها، كما أنها تعمل بنسبة أقل 10% فقرر الأطباء استئصالها.

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وأضاف أن الطبيب الذي أجرى لها عملية يوم الاثنين أزال لها الكلية السليمة، بخطأ طبي، ما تسبب بدخول شقيقته العناية المركزة.

وحمّل شقيق المريضة وزير الصحة الأردنية الدكتور فراس الهواري مسؤولية ما حدث، مطالباً بتوفير كلية لشقيقته.

إجراءات قانونية

من جانبه، قرر مدعي عام الزرقاء القاضي أيمن المصالحة توقيف الطبيب الذي استأصل الكلية السليمة بدلاً من التالفة لمدة 14 يوماً على ذمة التحقيق.

وأسند المصالحة للطبيب المتهم الرئيس في القضية جناية قطع واستئصال عضو، في حين قرر ترك طبيبين آخرين أحرارا دون توقيف.

ووفق مصدر طبي، فإن الأطباء الذين أشرفوا على العملية الجراحية اكتشفوا خطأهم الطبي بعد مرور ساعة من انتهاء العملية، مشيراً إلى أن الحالة العامة للمريضة حرجة كونها على قيد الحياة مع كلية واحدة وهي التالفة وكان من المقرر استئصالها.

إجراءات عشائرية

من جهتهم، طالب أعضاء مجلس النواب من ممثلو محافظة الزرقاء، وعلى رأسهم النواف الخوالدة والنائب محمد موسى الغويري، من ذوي المريضة "أخذ عطوة اعتراف بالحادثة"، كإجراء عشائري معروف في الأردن بعد حصول أي حادثة، وفض تجمهرهم الكبير أمام المستشفى لحين انتهاء التحقيقات بالحادثة.

وعززت الأجهزة الأمنية من تواجدها أمام مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد، مساء الاثنين، بعد تجمع عدد من ذوي مريضة.