مشهد مرعب لمظلي نجا من الموت في اللحظة الأخيرة

لحظات مرعبة عاشها مظلي كاد يفقد حياته، بعدما هبت رياح قوية أدت إلى تشابك الحبال حول جسمه.

ووقعت الحادثة في شمال إسبانيا، حيث كان كيفن فيليب يمارس القفز الأكروباتي الحر، الذي يتحدى الجاذبية في المنطقة. وفق ديلي ميل.

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جسمه تشابك بالحبال

ووثق شريط فيديو لحظات واجه فيها المظلي السويسري مشكلة خطيرة، وهي تشابك جسمه بحبال المظلة، واستمر الاضطراب في حركة المظلي فترة من الوقت.

في نهاية المطاف تمكن المظلي قبل لحظات من الاصطدام القاتل بالأرض، من خلال الاستعانة بفتح مظلتين احتياطيتين يدوياً، مما جعل الهبوط على الأرض آمناً.