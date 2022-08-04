مشهد مرعب لمظلي نجا من الموت في اللحظة الأخيرة

لحظات مرعبة عاشها مظلي كاد يفقد حياته، بعدما هبت رياح قوية أدت إلى تشابك الحبال حول جسمه.
ووقعت الحادثة في شمال إسبانيا، حيث كان كيفن فيليب يمارس القفز الأكروباتي الحر، الذي يتحدى الجاذبية في المنطقة. وفق ديلي ميل.
مادة اعلانية
جسمه تشابك بالحبال
ووثق شريط فيديو لحظات واجه فيها المظلي السويسري مشكلة خطيرة، وهي تشابك جسمه بحبال المظلة، واستمر الاضطراب في حركة المظلي فترة من الوقت.
في نهاية المطاف تمكن المظلي قبل لحظات من الاصطدام القاتل بالأرض، من خلال الاستعانة بفتح مظلتين احتياطيتين يدوياً، مما جعل الهبوط على الأرض آمناً.
اقرأ أيضاً
-
تظاهرات غاضبة بمحيط مرفأ بيروت.. وصوامع إضافية تنهارفي الذكرى السنوية الثانية للانفجار المروع الذي هزّ العاصمة اللبنانية في الرابع من آب/أغسطس 2020، خرجت تظاهرات غاضبة تطالب بتفعيل التحقيق بانفجار ... العرب والعالم
-
"قاهر السرطان".. طبيب شغل الجزائريين لعقود"بيننا وبين الألم مسافة صغيرة، وبيننا وبين المريض رَحمة".. هو مبدأ انتهجه الجراح الجزائري البروفيسور عبد الحميد آيت بن عمر، الملقب بـ"قاهر السرطان" في ... المغرب العربي
-
إسرائيل: مستعدون للتعامل مع أي سيناريو يهدد أمننانقل متحدث حكومي عن رئيس وزراء إسرائيل، يائير لابيد، تأكيده، اليوم الخميس، أن بلاده تستعد للتعامل مع أي سيناريو كان وستعمل بشكل "هجومي" ضد أي تنظيم ... العرب والعالم
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية