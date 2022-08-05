فيديو لشيف شهير يثير ضجة لممازحته الخراف.. ماذا قال؟

أثار الشيف الاسكتلندي العالمي غوردن رامزي، غضب رواد وسائل التواصل الاجتماعي من النباتيين بعد نشره فيديو وهو يمازح مجموعة من الخراف.

ويظهر الطاهي الشهير في مقطع مصور نشره عبر حسابه على "تيك توك" والذي يتابعه أكثر من 33 مليون، وهو يدخل على مجموعة خراف ويقول لهم: "سآكلكم، من سيدخل الفرن أولاً؟".

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من جانبها، أصدرت منظمة PETA الأميركية المهتمة بحقوق الحيوان، بياناً بسبب المقطع يطالبون فيه من أبناء رامزي الخمسة أن يصبحوا نباتيين ويتبرأوا من والدهم.

وحقق الفيديو أكثر من 12 مليون مشاهدة على صفحة رامزي في "تيك توك"، فيما لم يعجب سوى مليون متابع فقط.

يذكر أن غوردن رامزي (55 عاماً) يعتبر من أشهر طهاة العالم، فقد استطاع أن يحقق نجاحاً كبيراً بعالم الطبخ، وافتتح أكثر من مطعم حول العالم، منها نحو 15 مطعماً في لندن، ومطاعم في الولايات المتحدة، ومطعمان في دبي، وحازت أغلبها على نجمة ميشلان الشهيرة.

كما اشتهر بعد ظهوره في المسلسل التلفزيوني القصير عام 1998 Boiling Point وأصبح أحد أشهر الطهاة على الشاشات، وأكثرهم نفوذاً في المملكة المتحدة بحلول عام 2004.