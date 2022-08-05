مقطع لا يناسب القلوب الضعيفة.. سقط في قدر العصيدة المغلي

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مروعا لرجل هندي لقي حتفه بعد سقوطه في قدر طعام يغلي على النار بأحد الشوارع في الهند.
وظهر في الفيديو الرجل الذي كان "مخموراً" وهو يحاول الاستعراض بطريقة ما من خلال الجلوس على حافة الإناء الكبير الموضوع على النار وبه "العصيدة"، إلا أنه فقد اتزانه وسقط داخل الوعاء المغلي في مادوراي بولاية تاميل نادو، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.
#madurai | மதுரையில் கோவிலில் கூழ் காய்ச்சும் போது திடிரென மயக்கம் ஏற்பட்டு பாத்திரத்தில் விழுந்து உயிரிழந்த நபரின் அதிர்ச்சியான சி.சி.டி.வி., காட்சி வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.— Arunchinna (@iamarunchinna) August 2, 2022
Further reports to follow - @abpnadu
| #madurai | | #spritual | @jp_muthumadurai | ....> pic.twitter.com/csILcaq0kT
كما حاول عدد من أصدقائه إخراجه من الإناء، إلا أنهم واجهوا صعوبة بسبب ارتفاع درجة الغليان، لكنهم أخرجوه في النهاية بعد عدة محاولات.
وتم نقل رجل يدعى "موثوكومار" إلى المستشفى مع حروق بلغت 65٪ لكنه توفي لاحقاً بسبب إصابته البليغة.
يشار إلى أن "AadiVelli" يعد مهرجانا سنويا يتم فيه طهي العصيدة وتوزيعها على الجمهور في الهند.
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