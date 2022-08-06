عالم فيزياء يمزح وينشر "صورة" تثير جدلا.. انظر ماذا ترى؟

بعد نشره لصورة ادعى أنها التقطت من تلسكوب فضائي جديد تابع لوكالة "ناسا"، أُجبر عالم الفيزياء الفرنسي، إيتيان كلاين، على الاعتذار عن ذلك، لأنها في الواقع كانت مجرد مزحة والحقيقة مختلفة تماماً.

ونشر كلاين تغريدة على "تويتر" من باب المزاح، قال فيها إنها أحدث صورة مذهلة من تلسكوب جيمس ويب للنجم "بروكسيما سنتوري".

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وتظهر الصورة كأنها كرة حمراء كونية، مليئة بالعواصف الشمسية المتوهجة، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كما كتب كلاين في التغريدة: "صورة بروكسيما سنتوري، أقرب نجم للشمس، يقع على بعد 4.2 سنة ضوئية منا".

Je viens présenter mes excuses à ceux que mon canular, qui n’avait rien d’original, a pu choquer. Il voulait simplement inciter à la prudence vis-à-vis des images qui semblent éloquentes par elles-mêmes.

La blague d'un scientifique https://t.co/wHiJWxscxq #Astronomie via @LePoint — Etienne KLEIN (@EtienneKlein) August 3, 2022

وعلى الرغم من تمكن بعض مستخدمي" تويتر" من إدراك أن الصورة التي نشرها الفيزيائي البارز، كانت في الواقع قطعة من النقانق، إلا أن الحيلة انطلت على كثيرين.

ووجد كلاين نفسه مضطرا للاعتذار، وكتب على "تويتر"، لمتابعيه البالغ عددهم 89200: "في ضوء بعض التعليقات، أجد نفسي مضطرا لتوضيح أن هذه التغريدة التي تظهر لقطة مزعومة لبروكسيما سنتوري كانت نوعا من التسلية".

وأقرّ كلاين بأن العديد من المستخدمين لم يفهموا "مزحته" التي قال إنها تهدف ببساطة إلى تشجيع الناس على التساؤل وعدم القبول التلقائي لما يعرض عليهم.

يذكر أن نجم بروكسيما سنتوري، هو نجم قزم وهو أقرب نجم للشمس.