مشهد يحبس الأنفاس.. أب ينقذ طفله في اللحظة الأخيرة

في مشهد يحبس الأنفاس، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي تمكن رجل من ولاية بارا وسط شمالي البرازيل من إنقاذ ابنه من موت محقق قبل أن تدهسه سيارة مسرعة.

وأظهر مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة الأب وهو يُجلس طفله على مقعد الدراجة النارية، قبل أن يتفاجأ بسيارة مُسرعة تتجه نحوه.

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وفي اللحظة الأخيرة، سارع الرجل إلى إنقاذ صغيره الذي يبلغ سنة واحدة وانتشاله من مقعد الدراجة النارية قبل أن تصطدم به السيارة.

من جانبها، قالت وسائل إعلام محلية إن شرطة مدينة ساوفيليكس دوزينغو تعرفت على سائق السيارة واستدعته للتحقيق.