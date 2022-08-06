مشهد يحبس الأنفاس.. أب ينقذ طفله في اللحظة الأخيرة

في مشهد يحبس الأنفاس، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي تمكن رجل من ولاية بارا وسط شمالي البرازيل من إنقاذ ابنه من موت محقق قبل أن تدهسه سيارة مسرعة.
وأظهر مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة الأب وهو يُجلس طفله على مقعد الدراجة النارية، قبل أن يتفاجأ بسيارة مُسرعة تتجه نحوه.
مادة اعلانية
وفي اللحظة الأخيرة، سارع الرجل إلى إنقاذ صغيره الذي يبلغ سنة واحدة وانتشاله من مقعد الدراجة النارية قبل أن تصطدم به السيارة.
من جانبها، قالت وسائل إعلام محلية إن شرطة مدينة ساوفيليكس دوزينغو تعرفت على سائق السيارة واستدعته للتحقيق.
اقرأ أيضاً
-
فيديو لفنانة شهيرة تتعرض لحادث.. انتشلوها من قلب النيراننقلت الممثلة الأميركية آن هيش إلى المستشفى في حال الخطر بعد تعرضها لحادث سير، الجمعة، في لوس أنجلوس، على ما أفادت وسائل إعلام أميركية عدة.اصطدمت ... الأخيرة
-
بعد 9 أشهر فقط.. كيم كارداشيان تنفصل عن صديقها الجديدبعد 9 أشهر فقط من تعارفهما، انفصلت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان عن الممثل الكوميدي نجم برنامج المنوعات (ساترداي نايت لايف) بيت ديفيدسون.ونقلت ... ثقافة وفن
-
جديد العلم.. "سترة رئوية" لمراقبة مرضى كوفيد 19التقنية الجديدة تستهدف مرضى كورونا في المقام الأول لكن يمكن استخدامها لأمراض الجهاز التنفسي الأخرى علم
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية