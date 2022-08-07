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بأحد شوارع تركيا.. تابع مشهدا كاد يتحول إلى كارثة!

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بأحد شوارع تركيا.. تابع مشهدا كاد يتحول إلى كارثة!

سيارة كانت تحاول تخطي حافلة أثناء التفاف الطريق داخل النفق.. فكادت تصطدم بحافلة أخرى قادمة في الاتجاه المعاكس

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

منعت العناية الإلهية ومهارة السائقين وقوع كارثة بأحد أنفاق مدينة إسطنبول التركية.

فقد أظهر مقطع فيديو، نشره حساب "يني شفق" Yeni Şafak على "تويتر"، التقطته كاميرا مثبتة بإحدى حافلات النقل العام سيارة تسير في الاتجاه المعاكس، كانت تحاول تخطي حافلة أخرى أثناء التفاف الطريق داخل النفق، إلا أن العناية الإلهية أنقذت السائق ومن كان معه داخل السيارة من كارثة محققة، حيث كادت سيارته تصطدم بالحافلة القادمة في الاتجاه المعاكس.

فقد استطاع سائق السيارة أن يوقف سيارته في الوقت المناسب وبآخر لحظة. وكذلك سائق حافلة النقل العام، التي كانت في مقابله، فقد توقف تماما لمنع وقوع الاصطدام، بحسب ما أظهر مقطع الفيديو.

وبعدها تمكن سائق السيارة من تعديل وضعه والعودة لمساره الصحيح لاستكمال رحلته بأمان.

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