بأحد شوارع تركيا.. تابع مشهدا كاد يتحول إلى كارثة!
سيارة كانت تحاول تخطي حافلة أثناء التفاف الطريق داخل النفق.. فكادت تصطدم بحافلة أخرى قادمة في الاتجاه المعاكس
منعت العناية الإلهية ومهارة السائقين وقوع كارثة بأحد أنفاق مدينة إسطنبول التركية.
فقد أظهر مقطع فيديو، نشره حساب "يني شفق" Yeni Şafak على "تويتر"، التقطته كاميرا مثبتة بإحدى حافلات النقل العام سيارة تسير في الاتجاه المعاكس، كانت تحاول تخطي حافلة أخرى أثناء التفاف الطريق داخل النفق، إلا أن العناية الإلهية أنقذت السائق ومن كان معه داخل السيارة من كارثة محققة، حيث كادت سيارته تصطدم بالحافلة القادمة في الاتجاه المعاكس.
İstanbul'da sürücüsünün hatalı sollama yaparak karşı yöne geçtiği otomobil, İETT otobüsü ile kafa kafaya geldi.— Yeni Şafak (@yenisafak) August 6, 2022
فقد استطاع سائق السيارة أن يوقف سيارته في الوقت المناسب وبآخر لحظة. وكذلك سائق حافلة النقل العام، التي كانت في مقابله، فقد توقف تماما لمنع وقوع الاصطدام، بحسب ما أظهر مقطع الفيديو.
وبعدها تمكن سائق السيارة من تعديل وضعه والعودة لمساره الصحيح لاستكمال رحلته بأمان.
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