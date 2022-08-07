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بعد معركة طويلة ومؤثرة.. تحدي على "تيك توك" يؤدي لوفاة طفل

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Undated family handout photo of Archie Battersbee, whose parents have submitted an application to the European Court of Human Rights in a bid to postpone the withdrawal of his life support. The family of a comatose boy have filed a legal action requesting permission to move their son from a London hospital to a hospice. Archie Battersbee’s parents announced the move after the European Court of Human Rights late Wednesday, Aug. 3, 2022 rejected a request to intervene in the case following a series of rulings by U.K. courts that backed doctors who said further treatment was not in the 12-year-old’s best interests because he is brain dead. (Hollie Dance via AP)
أرتشي باترسبي في غرفة الإنعاش التي مكث فيها أشهرا
تيك توك

بعد معركة طويلة ومؤثرة.. تحدي على "تيك توك" يؤدي لوفاة طفل

تم السبت فصل أجهزة الإنعاش عن الطفل البريطاني أرتشي باترسبي الذي عثر عليه في إبريل فاقداً للوعي بعد تحدي حبس الأنفاس

لندن – فرانس برس

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فصل مستشفى في لندن أمس السبت أجهزة الإنعاش عن أرتشي باترسبي (12 عاماً) بعدما خسر والداه معركة قانونية طويلة ومؤثرة من أجل إبقائه موصولاً بها وعلى قيد الحياة.

وقالت هولي دانس والدة أرتشي، إن ابنها توفي بعد ساعتين فقط من إيقاف أجهزة التنفس الاصطناعي.

والدا أرتشي باترسبي
والدا أرتشي باترسبي

وأضافت للصحافيين وهي تبكي خارج مستشفى لندن الملكي: "كان طفلاً صغيراً جميلاً. قاتَل حتى النهاية".

وعُثر على أرتشي فاقداً للوعي في منزله يوم 7 إبريل ولم يستعد وعيه منذ ذلك الحين. وبحسب والدته، فهو شارك يومها في تحدٍ على موقع "تيك توك" يقضي بحبس الأنفاس حتى فقدان الوعي.

أرتشي باترسبي
أرتشي باترسبي
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وقال كبير المسؤولين الطبيين في المستشفى أليستير تشيسر في بيان: "توفي أرتشي بعد فصله عن أجهزة الإنعاش تماشياً مع أحكام المحكمة بما يصب في مصلحته الفضلى".

وشكر الطاقم الطبي الذي اعتنى بأرتشي قائلاً إنه "قدم رعاية عالية الجودة بتعاطف استثنائي على مدى أشهر".

والأربعاء، رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طلباً عاجلاً قدّمه والدا الفتى الذي كان ميتاً دماغياً، لعدم فصله عن أجهزة الإنعاش التي تبقيه على قيد الحياة، إذ كان يقولان إنهما يريدان إعطاءه كل الفرص الممكنة للتعافي وإنهما رأيا إشارات حياة في عينيه.

أرتشي باترسبي في غرفة الإنعاش التي مكث فيها أشهر
أرتشي باترسبي في غرفة الإنعاش التي مكث فيها أشهر
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