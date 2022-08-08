عامل نظافة "فرفوش" صادف زفافاً بالشارع.. فماذا فعل؟

مقطع فيديو طريف تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا، أظهرت عامل نظافة صادف أثناء دوامه حفل زفاف في الشارع، فإذا به يقرر أن يرفّه عن نفسه لبعض الوقت. فأخذ يرقص ويندمج مع الموسيقى لعدة دقائق، قبل أن يلحق بسيارة جمع القمامة ويعاود عمله مجدداً.

Dans ederek çöp toplayan Aksaray Belediyesi çalışanı Hamit Karakaya, bir düğünde dans ettikten sonra koşarak hareket halindeki çöp arabasına binip işine devam etti. — Yeni Şafak (@yenisafak) August 5, 2022

عامل جمع النظافة خفيف الظل، عرّفه موقع "يني شفق" على "تويتر" بأنه حميد كاراكايا، التابع لبلدية أكساراي في تركيا.

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فلا بأس من بعض الترفيه أثناء العمل، فربما هذه الدقائق القليلة تُعطي له دفعة لاستكمال اليوم بشيء من الحماس.