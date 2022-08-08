عامل نظافة "فرفوش" صادف زفافاً بالشارع.. فماذا فعل؟
جامع القمامة التركي قرر أن يرفّه عن نفسه لبعض الوقت أثناء ساعات العمل الثقيلة
مقطع فيديو طريف تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا، أظهرت عامل نظافة صادف أثناء دوامه حفل زفاف في الشارع، فإذا به يقرر أن يرفّه عن نفسه لبعض الوقت. فأخذ يرقص ويندمج مع الموسيقى لعدة دقائق، قبل أن يلحق بسيارة جمع القمامة ويعاود عمله مجدداً.
Dans ederek çöp toplayan Aksaray Belediyesi çalışanı Hamit Karakaya, bir düğünde dans ettikten sonra koşarak hareket halindeki çöp arabasına binip işine devam etti.— Yeni Şafak (@yenisafak) August 5, 2022
عامل جمع النظافة خفيف الظل، عرّفه موقع "يني شفق" على "تويتر" بأنه حميد كاراكايا، التابع لبلدية أكساراي في تركيا.
مادة اعلانية
فلا بأس من بعض الترفيه أثناء العمل، فربما هذه الدقائق القليلة تُعطي له دفعة لاستكمال اليوم بشيء من الحماس.
اقرأ أيضاً
-
عصابة تحرق عضواً سابقاً بكونغرس هايتي وتصوّر قتله مع ابن أخيهالسيناتور السابق كان مسافراً في سيارة رسمية، وكان يعبر مع ابن أخيه شارعاً يستخدمه كثيرون الأخيرة
-
غوتيريش: الهجمات على المحطات النووية "أعمال انتحارية"دعا إلى وقف العمليّات العسكريّة في محيط محطّة زابوروجيا بأوكرانيا حتّى يتسنّى للوكالة الدوليّة للطاقة الذرّية الوصول إليها العرب والعالم
-
"دفنوه سراً".. مسؤول أفغاني سابق يكشف عن مكان دفن الظواهريأمر الله صالح، نائب الرئيس السابق أشرف غني: "طالبان دفنت جثة الظواهري ورفاقه سراً في منطقة بانجواي في ولاية قندهار جنوب أفغانستان" العرب والعالم
-
هدوء في غزة بعد دخول الهدنة بين إسرائيل و"الجهاد" حيّز التنفيذالرئيس الأميركي يرحب بالهدنة.. ومصر تؤكد على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل شامل والتزامها بالعمل على إطلاق سراح الأسيرين خالد عواودة وبسام السعدي مصر
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية