.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

عامل نظافة "فرفوش" صادف زفافاً بالشارع.. فماذا فعل؟

  • الخط
من فيدو عامل النظافة التركي

عامل نظافة "فرفوش" صادف زفافاً بالشارع.. فماذا فعل؟

جامع القمامة التركي قرر أن يرفّه عن نفسه لبعض الوقت أثناء ساعات العمل الثقيلة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

مقطع فيديو طريف تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا، أظهرت عامل نظافة صادف أثناء دوامه حفل زفاف في الشارع، فإذا به يقرر أن يرفّه عن نفسه لبعض الوقت. فأخذ يرقص ويندمج مع الموسيقى لعدة دقائق، قبل أن يلحق بسيارة جمع القمامة ويعاود عمله مجدداً.

عامل جمع النظافة خفيف الظل، عرّفه موقع "يني شفق" على "تويتر" بأنه حميد كاراكايا، التابع لبلدية أكساراي في تركيا.

فلا بأس من بعض الترفيه أثناء العمل، فربما هذه الدقائق القليلة تُعطي له دفعة لاستكمال اليوم بشيء من الحماس.

بأحد شوارع تركيا.. شاهد ما كاد أن يتحول إلى كارثة! سوشيال ميديا بأحد شوارع تركيا.. شاهد ما كاد أن يتحول إلى كارثة!
امسك حرامي.. غراب ينشل 100 يورو من حقيبة نزيلة بفندق! سوشيال ميديا امسك حرامي.. غراب ينشل 100 يورو من حقيبة نزيلة بفندق!
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
وفاة طفلين وتضرر المئات من مساكن النازحين جراء السيول والأمطار بمأرب وفاة طفلين وتضرر المئات من مساكن النازحين جراء السيول والأمطار بمأرب
اكتشف المزيد