حادث مروع.. ممرضة تقود سيارتها بشكل جنوني وتقتل 6

وجهت السلطات الأميركية تهمة القتل لممرضة تعمل في وحدة العناية المركزة، لتسببها بحادث مروع راح ضحيته 6 أشخاص في لوس أنجلوس.
وأعلن ممثلو الادعاء، أمس الاثنين، أن نيكول لورين لينتون، 37 عاماً، وجهت إليها 6 تهم بالقتل وخمس تهم بالقتل العمد، وفق ما نقلته وسائل إعلام أميركية.
كما وصف المدعي العام لمنطقة لوس أنجلوس، جورج غاسكون، في بيان، الحادث بأنه "مأساوي".
وتجاوزت لينتون بسيارتها من نوع مرسيدس بنز الإشارة الحمراء، بسرعة عالية عند تقاطع في منطقة وندسور هيلز، على مقربة من وسط مدينة لوس أنجلوس، الخميس الماضي، وفقا لدورية الطرق السريعة في كاليفورنيا.
كما تُظهر لقطات للحادث المروع، اصطدام السيارة بسرعة "جنونية" بعدة سيارات قبل أن تشتعل فيها النيران.
وكان من بين ضحايا الحادث الست، امرأة حامل، وطفلها البالغ من العمر 11 شهرا، ووالده.
وقال أفراد الأسرة لمحطة فوكس إن الأسرة كانت في طريقها إلى فحص الحمل عندما وقع الحادث.
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