في 45 ثانية.. شاهد لصوصاً يسرقون مجوهرات بمليوني دولار

في وقت قياسي لم يتجاوز الدقيقة.. نفّذ 4 لصوص سطواً مسلحاً في وضح النهار على محل للمجوهرات في مدينة نيويورك الأميركية، وعمدوا إلى تحطيم خزائنه وسرقة محتوياتها، حسب ما رصدته كاميرات المراقبة المثبتة داخل وخارج المحل.

وأظهر مقطع فيديو اللصوص الذين كانوا يرتدون أقنعة خلال سرقتهم مجوهرات تزيد قيمتها على مليوني دولار، حسبما ذكرته صحيفة "نيويورك ديلي نيوز".

🚨WANTEDimage001.pngfor a Robbery at Rocco's Jewelry located at 2521 Webster Avenue #fordham #bronx On 8/05/22 @ 2:38 PM Reward up to $3500 Seen them? Know who they are? Call 1-800-577-TIPS or DM us! Calls are CONFIDENTIAL! #yourcityyourcall pic.twitter.com/uUdfFHRjzj — NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) August 6, 2022

مادة اعلانية

وبدأ الفيديو بشخص فتح باب المتجر ووقف عنده فيما بدا تغطية لجريمة السرقة، ثم سرعان ما دخل لصان يرتديان ملابس سوداء وأقنعة، وتبعهما ثالث.

كما شرع أحد اللصوص في تحطيم الصناديق الزجاجية في المتجر بمطرقة، في حين قام آخران بنهب المجوهرات ووضعها داخل كيس كبير.

مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات!

ووقعت الجريمة عند الساعة 2:30 ظهر الجمعة، ولم تستغرق سوى 45 ثانية قبل أن يلوذ اللصوص بالفرار.

وقال شهود عيان إن جريمة السرقة كانت مخططة للغاية، فضربات المطرقة كانت قوية جدا إلى درجة أنهم كانوا يعتقدون أنهم يسمعون طلقات نارية.

بدورها عرضت الشرطة الأميركية مكافأة قدرها 3500 دولار لمن يُدلي بمعلومات تقود إلى القبض على اللصوص.