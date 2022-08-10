"هجمت عليه واحتضنته".. معجبة تحرج كاظم الساهر على المسرح

تعرض النجم العراقي كاظم الساهر، لموقف تكرر أكثر من مرة في حفلاته الغنائية، وهو اقتحام إحدى معجباته للمسرح أمس الثلاثاء، حيث كان يحيي حفله الغنائي على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

وفي التفاصيل، صعدت إحدى معجبات "القيصر"، إلى المسرح رغم التشديدات الأمنية الكبيرة لمنع هذه المفاجآت، واحتضنته بقوة مما أدى إلى شعوره بخجل وارتباك كبير.

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بدوره، تعامل كاظم الساهر بهدوء مع الموقف، وتحدث إلى المعجبة برفق والتقط صورة معها نزولاً على رغبتها المستميتة في الأمر، كما رافقها حتى نزلت من المسرح بأمان ثم عاد إلى الغناء وظل يطرب جمهوره لمدة 3 ساعات متواصلة.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددا من التعليقات على صورة المعجبة مع النجم العراقي، معتبرين أنه تصرف يضايق الفنان خصوصاً أنه جاء بشكل مفاجئ، مشيدين برد فعل الساهر.

يذكر أن النجم العراقي أحيا على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية أمس حفلا جماهيريا هو الثاني له في مصر خلال أسبوع بعد إحيائه حفلًا غنائيًا بالساحل الشمالي والذي شهد عودته إلى السهرات الموسيقية الأصيلة المصرية بعد غياب 13 عامًا.