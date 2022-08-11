مشهد لا يُصدق.. طائرة تسقط وتشتعل وسط الطريق السريع وقائدها ينجو من النيران

تحطمت طائرة صغيرة على طريق سريع بجنوب كاليفورنيا، أمس الأربعاء، واصطدمت بشاحنة قبل أن تتفكك وتشتعل النيران، في مشهد أشبه بمشاهد أفلام هوليوود، نقلته وسائل الإعلام الأميركية.

ABD'nin California eyaletindeki Corona kentinde otoyola düşerek alev alan uçaktaki pilot ve yolcu yara almadan kurtuldu. — Yeni Şafak (@yenisafak) August 10, 2022

وأظهر مقطع فيديو درامي لحظة هبوط طائرة Piper PA-32 ذات المحرك الواحد من السماء على ممرات الطريق السريع المتجه شرقا بالقرب من شارع لينكولن في مدينة كورونا بولاية كاليفورنيا الأميركية.

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وبدت الطائرة وكأنها ترتد على الطريق عند الاصطدام واشتعلت فيها النيران فورا، وأطلقت أعمدة من الدخان الأسود الكثيف.

من جهتها، قالت إدارة إطفاء مدينة كورونا إن شخصين كانا على متن الطائرة وتمكنا من الخروج بأمان من الحطام المشتعل. وذكرت شبكة "إن بي سي لوس أنجلوس" NBC Los Angeles أن ثلاثة أشخاص كانوا في الشاحنة التي اصطدمت بها الطائرة ولم يصابوا بأذى.

وقال قائد الطائرة أندرو تشو إنه أقلع من مطار كورونا المحلي القريب في رحلة قصيرة في وقت سابق من اليوم. وأثناء العودة إلى المطار، فقدت طائرته القوة فجأة واضطر إلى العثور على مكان على الطريق السريع للهبوط لإيقاف الطائرة.







من الحادث من الحادث من موقع حادث سقوط الطائرة من موقع حادث سقوط الطائرة

وقال لشبكة "إن بي سي لوس انجلوس": "كان خوفي الأكبر هو ضرب سيارات أخرى.. رأيت فجوة كافية هناك (بين السيارات في الطريق السريع) فتوجهت للتو إلى تلك الفجوة".

وتمكن تشو ببراعته من تجنب معظم السيارات على الطريق السريع، في مشهد وثقته الكاميرات المثبتة فبالطريق السريع.