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ذعر يصيب أهالي منطقة في إسطنبول.. لهذا السبب

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ذعر يصيب أهالي منطقة في إسطنبول.. لهذا السبب

سكان المنطقة الصناعية اعتقدوا أن تلك الانفجارات ناجمة عن قنبلة.. فخرجوا من بيوتهم إلى الشارع

العربية.نت ـ جوان سوز

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حدث عطل كهربائي مفاجئ في منطقة صناعية تقع وسط مدينة إسطنبول التركية التي تعد ثاني أكبر مدن البلاد بعدما وقعت سلسلة انفجاراتٍ في أسلاكٍ كهربائية في شارعٍ مكتظ، الأمر الذي أثار مخاوف الأهالي في تلك المنطقة المعروفة باسم عمرانية يوكاري دودولو قبل أن تسيطر فرق الصيانة التابعة لشركة الكهرباء على الحادث.

وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "يني شفاك" Yeni Şafak اليومية، المقرّبة من الحكومة التركية، حصول سلسلة انفجاراتٍ في أسلاكٍ كهربائية، فيما كان عددٌ من الناس يترقب الوضع من شرفات منازلهم، لكن عند اندلاع النيران بشكلٍ كثيف ووقوع عددٍ من الأسلاك الكهربائية على الأرض، أصيبوا بالذعر ودخلوا إلى منازلهم على الفور.

وبحسب معلومات "العربية.نت"، لم تتسبب تلك الانفجارات بأضرارٍ بشرية رغم شدتها، إلا أنها أدّت لانقطاع الكهرباء عن جزءٍ كبير من منطقة دودولو الصناعية قبل أن تقوم فرق الصيانة بتصليح الأعطال وإعادة التيار الكهربائي إلى تلك المنطقة بعد مرور حوالي أربع ساعات من الحادثة التي حصلت ظهر أمس الخميس.

وذكرت وسائل إعلامٍ محلّية أن سكان الشارع الذي حصلت فيه الانفجارات تمكّنوا من إبعاد سياراتهم عن عواميد الكهرباء قبل أن تندلع فيها النيران، وهو ما منع حصول أضرارٍ مادّية.

وكان سكان المنطقة الصناعية يعتقدون أن تلك الانفجارات ناجمة عن قنبلة، ولذلك أصيبوا بالذعر، وفق ما نقلت وسائل إعلامٍ محلّية عن عددٍ منهم.

وكانت الأسلاك الكهربائية قد انفجرت الواحدة تلو الأخرى، وتسببت بانقطاع الكهرباء عن كامل تلك المنطقة لساعات يوم أمس الخميس.

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وخرج الأهالي من بيوتهم إلى الشارع ظناً منهم أن تفجيراً وقع في مكان إقامتهم، لاسيما أنهم لم يشاهدوا لحظة حصول الانفجارات الناجمة عن ماسٍ كهربائي.

وطالب عدد من أهالي المنطقة الصناعية شركة الكهرباء بإجراء عملياتٍ صيانةٍ دورية لشبكة الكهرباء خاصة مع تكرار مثل هذه الحوادث، وفق ما ذكرت وسائل إعلامٍ تركية، والتي نقلت عن بعضهم ضرورة تبديل الأسلاك الكهربائية بأخرى أفضل من المستخدمة حالياً.

وتعود أسباب أعطال شبكة الكهرباء في هذه المنطقة، إلى وجود منطقةٍ صناعية كبيرة فيها، حيث تستهلك المعامل والمصانع كمياتٍ كبيرة من الكهرباء بشكلٍ يومي.

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