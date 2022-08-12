وفاة الفاشينستا اللبنانية لينا الهاني في حادث سير بالكويت

ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بخبر وفاة الفاشينستا اللبنانية لينا الهاني في حادث سير في الكويت أمس الخميس.

وبحسب ما أوردته وسائل الإعلام، تعرضت لينا الهاني لحادث سيارة مأساوي، وعلى الفور وصلت طواقم الإسعاف إلى مكان الحادث، التي عملت على نقلها إلى أحد المستشفيات القريبة إلا أنها فارقت الحياة على الفور.

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ولينا الهاني هي شقيقية الفنانة سارة الهاني، وبحسب ما تناولته وسائل الإعلام والتقارير الطبية، فإن لينا الهاني توفيت نتيجة اصطدام سيارتها بأخرى على الطريق السريع، مما أدى إلى وفاتها فور وقوع الحادث.

تُعتبر لينا من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في دولة الكويت، ولديها عدد كبير من المتابعين على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي وهي أيضًا أم لطفلين.

وتصدر اسم لينا الهاني قوائم الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، ونتائج البحث عبر محرك البحث "غوغل" بعد ساعات من رحيلها. وآخر ما نشرته لينا كان صورة لها من الأمسية التي حضرتها قبل ساعات قليلة من وفاتها، وعلق عليها المتابعون، معربين عن صدمتهم بخبر وفاتها.