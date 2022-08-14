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90 ثانية توثّق.. صدم باب سيارتها فلقنته درساً لن ينساه

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90 ثانية توثّق.. صدم باب سيارتها فلقنته درساً لن ينساه

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

لم تكتف هذه المرأة الهندية الغاضبة بتوبيخ صاحب عربة صغيرة "توك توك" صدم باب سيارتها، أو حتى ضربه مرة، بل قامت بسحبه وصفعه 17 مرة في 90 ثانية.

وفي حادثة وثّقها مقطع فيديو من دقيقة ونصف، ظهرت السيدة وهي تنتقم من السائق المسكين الذي ضرب باب سيارتها فأوقع به صدمة خفيفة، وهي تلقّنه درساً لن ينساه حتماً.

وكلما أراد التكلم للدفاع عن نفسه صفعته السيدة وأسكتته.

الحادثة وقعت في ولاية أتر برديش الهندية، وقد لاقى المقطع الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم تفاعلاً كبيراً، وسط مطالبة بضرورة معاقبة السيدة على فعلتها.

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