90 ثانية توثّق.. صدم باب سيارتها فلقنته درساً لن ينساه

لم تكتف هذه المرأة الهندية الغاضبة بتوبيخ صاحب عربة صغيرة "توك توك" صدم باب سيارتها، أو حتى ضربه مرة، بل قامت بسحبه وصفعه 17 مرة في 90 ثانية.
وفي حادثة وثّقها مقطع فيديو من دقيقة ونصف، ظهرت السيدة وهي تنتقم من السائق المسكين الذي ضرب باب سيارتها فأوقع به صدمة خفيفة، وهي تلقّنه درساً لن ينساه حتماً.
صاحب عربة صغيرة "توك توك" صدم باب سيارة امرأة صدمة خفيفة فغضبت وسحبته مع تلابيبه ذهاباً وإياباً وخلال ذلك صفعته 17 مرة في 90 ثانية، وكلما أراد التكلم للدفاع عن نفسه تصفعه ليسكت.— إياد الحمود (@Eyaaaad) August 13, 2022
ولاية أتر برديش، الهند.pic.twitter.com/Vu7PWcKI2S
وكلما أراد التكلم للدفاع عن نفسه صفعته السيدة وأسكتته.
الحادثة وقعت في ولاية أتر برديش الهندية، وقد لاقى المقطع الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم تفاعلاً كبيراً، وسط مطالبة بضرورة معاقبة السيدة على فعلتها.
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