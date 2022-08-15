أنينها هز التواصل.. فيديو لعسكري لبناني يعنف زوجته يشعل غضباً

هزّ فيديو مروّع انتشر خلال الساعات الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي، الأوساط اللبنانية بعدما أظهر رجلاً يضرب زوجته بعنف بينما تركع على الأرض رافعة يديها.

وقد أفادت معلومات أن المقطع صوّر في منطقة شمال لبنان، وأن السيدة تتعرض للتعنيف من قبل زوجها، وهو عسكري ينتمي لقوى الأمن الداخلي في البلاد.

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أبشع أنواع التعذيب

كما أشارت إلى أن السيدة حاولت مراراً الانتحار للتخلّص من حياتها بعدما تعرّضت لأبشع وأقسى أنواع التعذيب، وذلك وفقاً لما نقل عن والد الضحية الذي تكلّم عبر حساب في فيسبوك.

وأثار الفيديو غضبا واسعا في الشارع اللبناني وسط مطالبات بإنزال أقسى العقوبات على الزوج المعنّف.

كذلك ناشد البعض الأمن الداخلي لردع من يحاول لفلفة القضية وإسكات مناصري الفتاة، متوجهين للمديرية العامة لقوى الأمن والجمعيات المدنية التي تعنى بالدفاع عن حقوق المرأة، مطالبين إياهم بالتدخل.

في حين نشر مغردون صوراً لكدمات قالوا إنها تعود للفتاة الضحية.

خطر داهم

يذكر أن الأرقام الأخيرة الصادرة عن قوى الأمن الداخلي، العائدة للعام 2019، كانت كشفت أن نسبة التبليغ عن العنف بحق النساء تتأرجح بين 100 و180% على الخط الساخن.

واعتبر معنيون هذه الأرقام بأنها خطيرة جداً، لافتين إلى أن هناك نسبا أخرى لا أحد يعلم بها حيث لا يتم التبيلغ عنها أصلا.