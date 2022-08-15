جريمة تهز سوريا.. ابنة الـ4 سنوات مقتولة ومرمية بمكب نفايات

بعد أيام على اختفائها من أمام منزلها في حي المهاجرين بمدينة حمص وسط سوريا، عثرت أجهزة أمن النظام على الطفلة جوى استانبولي، البالغة 4 سنوات، "مقتولة ومرمية في مكب نفايات تل النصر في حمص"، وفق ما أعلنت وزارة داخلية النظام الأحد.

وقالت الوزارة في حسابها على فيسبوك إنه "من خلال التحقيقات الأولية ونتيجة الكشف الطبي، تبين أن الجثة تعود للطفلة جوى استانبولي، التي فقدت منذ تاريخ الثامن من أغسطس الجاري، وقد تعرفت والدتها عليها من خلال ملابسها".

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فيما اتضح أن "سبب الوفاة النزف الحاد الناجم عن ضرب الرأس بآلة حادة".

وقرر القاضي تسليم الجثة لذويها، في حين تستمر التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة وتوقيف مرتكبيها، بحسب الوزارة.

مشوهة

بدوره صرح مدير الهيئة العامة للطب الشرعي، زاهر حجو، لإذاعة "شام أف أم"، بأن التشوه الظاهر على جثة الطفلة ناتج عن حالة التفسخ "تحلل الجسد".

ولفت إلى أن حالة الوفاة ناتجة عن الضرب بآلة حادة على الجانب الأيسر من رأس الطفلة.

القصاص للقاتل

يشار إلى أن صور الطفلة كانت تصدرت صفحات وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد منذ اختفائها، حيث عبر المواطنون عن حزنهم الكبير وغضبهم من الحادثة.

فيما طالب نشطاء ومواطنون بالقصاص العاجل والسريع من مرتكب هذه الجريمة المروعة لمنع تكرار حدوثها، حيث تسببت الحادثة بحالة خوف كبير على الأطفال في البلاد.