ساويرس يقلب التواصل بتغريدة عن حريق كنيسة إمبابة

أثار رجل الأعمال المصري الملياردير نجيب ساويرس، جدلا كبيرا بعد نشره تغريدة تعليقا على حادث حريق كنيسة المنيرة بإمبابة. فقد قال إنه لم يرِد كتابة تعزية قبل معرفة تفاصيل الحادث الذي أسفر عن 41 حالة وفاة و14 مصابا.

لم اريد ان اكتب تعزية قبل ان أعرف تفاصيل الحادث لاننا في صعيد مصر لا نقبل العزاء قبل ان نعرف التفاصيل و ان نعرف الفاعل ! الله هو المنتقم ! و هو الذى سيأتى بحق الضحايا .. عزائى لمصر كلها بكل المسلمين و المسيحيين لان كل من يعبد الله حزين 💔 — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) August 14, 2022

وكتب على حسابه الشخصي في "تويتر": "لم أرِد أن أكتب تعزية قبل أن أعرف تفاصيل الحادث، لأننا في صعيد مصر لا نقبل العزاء قبل أن نعرف التفاصيل وأن نعرف الفاعل! الله هو المنتقم! وهو الذي سيأتي بحق الضحايا.. عزائي لمصر كلها بكل المسلمين والمسيحيين، لأن كل من يعبد الله حزين".

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عمرو أديب يعلق

من جانبه، علق الإعلامي عمرو أديب على تغريدة ساويرس خلال برنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، قائلا: "أنا مش فاهم المنشور وإيه يقصد المهندس نجيب، بعض الجمل مش قادر على فهمها"، مضيفا: "واضح إن القصد مش سهل، طبعًا الانطباع إنه غاضب وهو أمر طبيعي، لكن هناك انطباعات أخرى، إنه ربما يعرف حاجة إحنا منعرفهاش".

كما أضاف: "لن نستبق الأحداث، وفي انتظار نتيجة التحقيقات في الحادث من خلال تقرير المعمل الجنائي وبيان النيابة العامة"، متسائلًا: "هل نجيب ساويرس لديه معلومات أخرى؟ هذا أمر تكشف عنه الأيام المقبلة".

ضجة على التواصل

كذلك، تسببت تغريدة ساويرس في ضجة كبيرة على مواقع التواصل، داعين الملياردير المصري إلى انتظار نتائج التحقيقات في الحادث.

وكانت كنيسة أبو سيفين في إمبابة بمحافظة الجيزة المصرية، تعرضت لحريق مروع، أمس الأحد، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 41 شخصاً، وإصابة 14 آخرين.

ماس كهربائي

وأرجعت التحقيقات الأولية سبب الحريق إلى ماس كهربائي، بحسب بيان لوزارة الداخلية.

من جهته، قال وزير الصحة المصري إن الدخان والتدافع خلال محاولة المتواجدين الفرار من النيران هو السبب في سقوط قتلى.

وأضاف خالد عبدالغفار في بيان أن اثنين من المصابين خرجا من المستشفى، فيما لا يزال 12 آخرون يتلقون العلاج.