بالفيديو.. سيول تحوّل شوارع تركيا لأنهار واتهامات بالإهمال لبلدية اسطنبول

تشهد تركيا، منذ يوم أمس الاثنين، هطول أمطارٍ غزيرة تسببت في غرق مدن عديدة بينها اسطنبول بالسيول الجارفة التي تدفقت إلى المحال التجارية والمباني السكنية والتي أدت أيضاً لانجراف التربة والممرات، ما أدى إلى وقوع خسائر مادية كبيرة، علاوة على إيقاف حركة المرور التي عطّلت بدورها الحياة اليومية لسكان اسطنبول.

İstanbul Maltepe'de etkili olan sağanak nedeniyle göle dönen yollarda araçlar mahsur kaldı. — Yeni Şafak (@yenisafak) August 15, 2022

وتسببت الأمطار الغزيرة بسقوط جدارٍ على عاملٍ في القسم الآسيوي من مدينة اسطنبول، وبانهيار بعض أجزاء سوق مسقوف يقع في منطقة الفاتح داخل المدينة، وفق ما ذكرت وسائل إعلامٍ حكومية أشارت أيضاً إلى أن بعض وسائل النقل توقّفت جراء الأمطار الغزيرة قبل أن تستأنف عملها مجدداً منذ ساعات.

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İstanbul Kağıthane'de caddede mahsur kalan bir genç, şortunu giyip biriken suda yüzdü. — Yeni Şafak (@yenisafak) August 15, 2022

ورغم تحذيرات مركز "إسطنبول الإقليمي" للتنبؤ والإنذار المبكر التابع للإدارة الإقليمية الأولى للأرصاد الجوية من الأمطار والعواصف الرعدية، إلا أن الفيضانات التي رافقت الحالة الجوية كانت أكبر من توقّعات أغلب المواطنين الأتراك، فتفاوتت ردود أفعالهم بين من استغل الأمر للعب واستغلال الأمطار وبين من انتقد البنى التحتية وسوء التنظيم والتخطيط الذي تعاني منه البلاد.

İstanbul Eminönü'nde göle dönen yollarda dizine kadar suya batan esnaf işi şakaya vurdu. — Yeni Şafak (@yenisafak) August 16, 2022

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور من مختلف الأحياء الغارقة في اسطنبول، إذ حرص البعض على توثيق الانهيار الكبير في الطرقات وانجراف التربة والأضرار التي تسببت بها للسيارات المركونة على جانب الطريق، ووجهوا انتقادات لاذعة لبلدية اسطنبول الكبرى التي يرأّسها أكرم إمام أوغلو الذي ينتمي لحزب "الشعب الجمهوري" وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا.

▪️ Ankara'da şiddetli yağış ve fırtınanın ardından bazı cadde ve sokaklar mazgalların tıkanmasıyla birlikte suyla doldu.



▪️ Suyun içine giren personel tıkanan mazgalı açmaya çalıştı.



▪️ Beşevler'de bulunan bir alt geçit su baskını nedeniyle ulaşıma kapandı. — Yeni Şafak (@yenisafak) August 15, 2022

واُتهِم إمام أوغلو من قبل بعض المغرّدين بالإهمال لامتناع البلدية التي يرأسها بإجراء الصيانة الدورية اللازمة للطرقات ومحطات النقل العام، في حين استغل البعض الآخر الوضع وحوّل السيول المتشكلة على الطرقات إلى بركة للسباحة، وراح يمارس الغطس في وسط الشارع وبين المقاهي والمحال التجارية، في مشهد لا يتكرر كل يوم خلال شهر أغسطس.

"'ANKARA'DA DENİZ YOK' DİYENLERE GELSİN"



Ankara'da etkili olan sağanak çok kısa sürede Çankaya caddelerini adeta göle çevirdi. Bir genç, "'Ankara'da deniz yok' diyenlere gelsin. Bildiğin yüzüyoruz." diyerek cep telefonuyla o anları kaydetti. — Yeni Şafak (@yenisafak) August 15, 2022

وأظهرت مقاطع الفيديو التي يتمّ تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي أيضاً صعوبة تنقل المارة على أقدامهم، ما أجبر المضطرين منهم على الخروج إلى الشارع، على حمل أحذيتهم بأيديهم آملين في الوصول إلى مرتفعٍ خال من المياه، في حين كانت تغطي السيول المكان وتتدفق المياه إلى داخل المحلات التجارية.

وانتشر كذلك مقاطع فيديو من أنقرة، وبدت فيها طرقاتها مغطاة بالسيول الجارفة وعلق العديد من السكان على الأمر بطريقة ساخرة، مؤكدين أنه لم يعد بإمكان أحد أن ينفي وجود بحر في العاصمة، فالأمطار حولت الطرقات إلى بحر من المياه التي غطت السيارات وعطلت حركة المرور وأثرت سلباً على حياة المواطنين.