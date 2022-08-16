فيديو يحبس الأنفاس.. رجل يتخطى الطريق السريع بطريقة غريبة!

تسبب رجل كان يتخطى إحدى الطرق السريعة في مدينة اسطنبول التركية في حادث تصادم، علاوة على أنه هو نفسه كاد أن يتم دهسه عدة مرات من قبل السيارات المسرعة بالطريق السريع، وذلك بسبب الطريقة الغريبة التي كان يتخطى بها الطريق.

İstanbul'da TEM Otoyolu'na giren yaya kazaya neden oldu. — Yeni Şafak (@yenisafak) August 16, 2022

فقد أظهر مقطع فيديو، مأخوذ من كاميرا مثبتة بالطريق وسط اسطنبول، أظهر الرجل وهو يحاول تخطي حارات الطريق السريع، واحدة تلو الأخرى، بينما تحاول السيارات المسرعة تفاديه لكي لا تدهسه.

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وبحسب الفيديو الذي نشره موقع صحيفة "يني شفق" Yeni Şafak، فبعد تخطي الرجل الحارة الثانية من الطريق، ووقوفه على الخطوط البيضاء، حاولت سيارة تفاديه لكي لا تدهسه، فما كان إلا أن حدث تصادم بينها وبين السيارة المسرعة من خلفها إلى جانب الرجل مباشرة.

ومن ثم هدّأت السيارات من سرعاتها بعد وقوع الحادث.