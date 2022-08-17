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من هي السعودية رجوة آل سيف خطيبة ولي عهد الأردن؟

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خطوبة ولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله الثاني
الأمير الحسين بن عبدالله وخطيبته رجوة

من هي السعودية رجوة آل سيف خطيبة ولي عهد الأردن؟

مراسم الخطوبة تمت في العاصمة السعودية بحضور العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والملكة رانيا العبدالله

عمّان - محمد ساهر الطراونة 

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أعلن الديوان الملكي الأردني خطوبة ولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله الثاني على رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.

وقال الديوان الملكي الأردني في بيان رسمي إنه، وبحضور العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والملكة رانيا العبدالله، تمت اليوم الأربعاء خطوبة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.

من مراسم خطوبة ولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله الثاني
من مراسم خطوبة ولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله الثاني
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وجرت قراءة الفاتحة في منزل والد الشابة بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور الأمير الحسن بن طلال، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأمير علي بن الحسين، والأمير هاشم بن الحسين، والأمير غازي بن محمد، والأمير راشد بن الحسن، وعدد من أفراد أسرة آل سيف.

من هي خطيبته؟

ولدت رجوة بنت خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف في الرياض في 28 نيسان 1994، لخالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف ولعزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري، وهي الشقيقة الصغرى لفيصل ونايف ودانا.

وتلقت دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، وتعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية في جامعة "سيراكيوز" في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية.

من مراسم الخطوبة
  • من مراسم الخطوبة
  • من مراسم الخطوبة
  • من مراسم الخطوبة
  • من مراسم الخطوبة
  • من مراسم الخطوبة
  • من مراسم الخطوبة
  • من مراسم الخطوبة
7 صور
من مراسم الخطوبة
من مراسم الخطوبة
من مراسم الخطوبة
من مراسم الخطوبة
من مراسم الخطوبة
من مراسم الخطوبة
من مراسم الخطوبة
من مراسم الخطوبة
من مراسم الخطوبة
من مراسم الخطوبة
من مراسم الخطوبة
من مراسم الخطوبة
من مراسم الخطوبة
من مراسم الخطوبة
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