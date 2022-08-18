أول تعليق لولي العهد الأردني بعد خطوبته رجوة آل سيف

وجه الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني، اليوم الخميس، الشكر للأسرة الأردنية الكبيرة على تهنئته بالخطوبة على الشابة السعودية رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.

وكتب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه خير، وأشكر الأسرة الأردنية الكبيرة التي لطالما كانت نِعم العون والسند على الأمنيات الصادقة".

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ابنة ثالثة للملكة

من جانبها عبرت الملكة رانيا العبدالله عن فرحتها الكبيرة بخطوبة ابنها الحسين، وكتبت على صفحتها على "إنستغرام": "كل الهلا برجوةِ الغالي الحسين، وجودك بينا بهجة وسرور. كان عندي بنتين صاروا ثلاث، فرحتنا فيكم ما بتنوصف".

كما أضافت في منشور ثانٍ تقول: "رجوت الله - مثلي مثل كل أم - أن يرزقك خيراً وأن تجد من تحب، فجاءت رجوة. مبارك لابني الأمير الحسين وعروستنا الغالية والحلوة رجوة - الله يهنيكم ويسعدكم ويتمم على خير".

وكان الديوان الملكي الأردني أعلن خطبة الحسين بن عبدالله الثاني على رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.

وجرت قراءة الفاتحة في منزل والد الشابة بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور الأمير الحسن بن طلال، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأمير علي بن الحسين، والأمير هاشم بن الحسين، والأمير غازي بن محمد، والأمير راشد بن الحسن، وعدد من أفراد أسرة آل سيف.

مواليد 1994

يشار إلى أن رجوة بنت خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف وُلدت بالرياض في 28 نيسان 1994، لخالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف ولعزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري، وهي الشقيقة الصغرى لفيصل ونايف ودانا.

وتلقت دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، وتعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية في جامعة "سيراكيوز" في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية.

ويعود أصل عائلة آل سيف إلى قبيلة سبيع، وهم شيوخ بلدة العطار في سدير، نجد، منذ بداية عهد الملك عبدالعزيز آل سعود.