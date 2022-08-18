هل تذكرون فتى الزرقاء؟.. نجح وتفوّق وهذا مراده

عاد الشاب الأردني صالح حمدان والمعروف إعلامياً باسم "فتى الزرقاء"، للأضواء مجدداً بعدما تمكّن من اجتياز امتحان الثانوية العامة بنجاح، وحصوله على معدل 85.15% من الفرع الأدبي.

وبينما انشغلت وسائل التواصل الاجتماعي بصور الشاب مرتدياً ثوب التخرج، انهالت التعليقات المباركة له، حيث أثنى العشرات على إنجازه هذا رغم كل ما مرّ به.

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نصير المظلومين

وفي حديث لـ"العربية.نت"، أكدّ صالح أنه يطمح لدراسة تخصص القانون مستقبلا، متأملا أن يساعد معدله في قبوله في للتخصص الذي يحبه.

وأكد أنه اختار هذا المجال ليكون نصيراً للمظلومين ويساعد في تحقيق العدالة.

كما كشف الشاب عن صعوبات كثيرة واجهها خلال رحلته الدراسية، مؤكداً أنها جميعها كانت حافزاً له للاستمرار والنجاح.

إلى ذلك، عبّر صالح عن امتنانه وشكره للشعب الأردني بشكل خاص، ولكل من وقف معه في محنته بشكل عام.

حادثة فجّرت غضباً

يشار إلى أن أحداث قضية "فتى الزرقاء" تعود لشهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2020، حين قام عدة أشخاص بخطف طفل من مدينة الهاشمية، ونقله إلى منطقة خالية من السكان شرق محافظة الزرقاء ثم اعتدوا عليه بالضرب وبتروا يديه، وفقأوا إحدى عينيه، وإيذاء الأخرى، ثم تركوه في منطقة خالية من السكان، وبعيدة عن أقرب مستشفى 7 كلم.

إلى أن قرَّرت محكمة التمييز، وهي أعلى محكمة قضائية في الأردن، في يونيو/حزيران الماضي 2021، إعدام 6 متهمين في القضية شنقاً، إضافة إلى أحكام أخرى بالوضع بالأشغال الشَّاقة المؤقتة لآخرين، واحد منهم 10 سنوات، وآخر 15 سنة.

وقد أثارت تلك الحادثة الأليمة غضباً عارماً في الأردن خلال الفترة الماضية، وسط مطالبات بمعاقبة الفاعلين أشد العقاب.