.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أول فيديو من خطوبة ولي العهد الأردني ورجوة آل سيف

  • الخط
ولي العهد الأردني الأمير حسين بن عبد الله والشابة السعودية رجوة بنت خالد بن مساعد آل سيف (فرانس برس)

أول فيديو من خطوبة ولي العهد الأردني ورجوة آل سيف

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بعد إعلان الديوان الملكي الأردني خطوبة ولي العهد الأمير حسين بن عبد الله الثاني من الشابة السعودية رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الخميس أول فيديو من المناسبة.

وقد وثق المقطع المتداول لقطات من مراسم الخطوبة.

يذكر أن الديوان الملكي الأردني كان أفاد في بيان رسمي الأربعاء أنه تمت خطوبة الأمير حسين على رجوة خالد بن مساعد آل سيف في السعودية بحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وعقيلته الملكة رانيا.

كما أضاف أنه جرت قراءة الفاتحة في منزل والد رجوة، بالرياض، بحضور الأمير الحسن بن طلال، والأمير هاشم بن عبد الله الثاني، والأمير علي بن الحسين، والأمير هاشم بن الحسين، والأمير غازي بن محمد، والأمير راشد بن الحسن، وعدد من أفراد أسرة آل سيف.

من هي خطيبته؟

ولدت رجوة بنت خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف بالرياض في 28 نيسان 1994، لخالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف وعزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري، وهي الشقيقة الصغرى لفيصل ونايف ودانا.

تلقت دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، وتعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية بجامعة "سيراكيوز" في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الروس يستبدلون قهوة"ستار باكس" الأميركية بـ "ستارز كوفي" الروسية الروس يستبدلون قهوة"ستار باكس" الأميركية بـ "ستارز كوفي" الروسية
اكتشف المزيد