أول فيديو من خطوبة ولي العهد الأردني ورجوة آل سيف

بعد إعلان الديوان الملكي الأردني خطوبة ولي العهد الأمير حسين بن عبد الله الثاني من الشابة السعودية رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الخميس أول فيديو من المناسبة.

وقد وثق المقطع المتداول لقطات من مراسم الخطوبة.

فيديو من خطوبة سمو الأمير #ولي_العهد الحسين بن عبدالله الثاني والآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.#حفل_خطوبة pic.twitter.com/fk5spJciAa — فارس الأحمد (@farisalahmad2) August 18, 2022

مادة اعلانية

يذكر أن الديوان الملكي الأردني كان أفاد في بيان رسمي الأربعاء أنه تمت خطوبة الأمير حسين على رجوة خالد بن مساعد آل سيف في السعودية بحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وعقيلته الملكة رانيا.

كما أضاف أنه جرت قراءة الفاتحة في منزل والد رجوة، بالرياض، بحضور الأمير الحسن بن طلال، والأمير هاشم بن عبد الله الثاني، والأمير علي بن الحسين، والأمير هاشم بن الحسين، والأمير غازي بن محمد، والأمير راشد بن الحسن، وعدد من أفراد أسرة آل سيف.

من هي خطيبته؟

ولدت رجوة بنت خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف بالرياض في 28 نيسان 1994، لخالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف وعزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري، وهي الشقيقة الصغرى لفيصل ونايف ودانا.

تلقت دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، وتعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية بجامعة "سيراكيوز" في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية.