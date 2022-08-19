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مشهد غريب.. أمطار غزيرة تنهمر من سقف مطار جنيف

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مطار جنيف

مشهد غريب.. أمطار غزيرة تنهمر من سقف مطار جنيف

دبي - العربية.نت

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بعد موجة الجفاف في السنوات الأخيرة، تسببت عواصف عنيفة وهطول كميات كبيرة من الأمطار في سويسرا في أحداث غير متوقعة.

فقد أظهرت مقاطع فيديو من مطار جنيف مشهدا غريبا، آثار دهشة الركاب، حيث انهمرت المياه من سقف المطار في عدة أماكن.

وبحسب الخدمة الصحافية للمطار، فإن ما حدث كان نتيجة لسوء الأحوال الجوية، وتطلب تنظيف المبنى فقط، فيما لم يؤثر على حركة الركاب أو الرحلات الجوية. مشيرة إلى أنه يجري التخطيط لأعمال "العزل المائي الإضافية" في المطار.

وعلى مدار العام بأكمله شهدت سويسرا، خاصة غربها وجنوبها، تراجعا حادا في كمية الأمطار المتساقطة، مقارنة بمعدلاتها طيلة السنوات الماضية.

حيث تناقصت كمية الأمطار بنسبة 54 في المائة، مقارنة بالمعدل المناخي. أما في الجنوب، فإن ندرة المياه قد تكون بالفعل هي الأسوأ منذ بدء قياسها. بينما كان ربيع الشمال جافا بالفعل.

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