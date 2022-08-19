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"الحمد لله امتلأ السد العالي في مصر".. صورة تقلب التواصل!

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الصورة المتداولة المغلوطة للسد العالي في مصر
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"الحمد لله امتلأ السد العالي في مصر".. صورة تقلب التواصل!

دبي - العربية.نت

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مع اهتمام المصريين بشكل واسع بملف السد العالي، في خضم شح عالمي في منسوب المياه الناجم عن التغير المناخي، انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، صور مغلوطة أثارت بلبلة

لا علاقة لها بالوباء.. صورة خاطئة تتسلل لمواقع التواصل سوشيال ميديا لا علاقة لها بالوباء.. صورة خاطئة تتسلل لمواقع التواصل

فقد انتشرت صورة تُظهر امتلاء السدّ العالي في مصر بعد الفيضانات والسيول والأمطار التي شهدها السودان الأيام الماضية، بحسب ما أكد متداولو تلك المشاهد.

وأظهرت الصورة المغلوطة ما يبدو أنه سدّ ممتلئ، مرفقة بتعليق "الحمد لله امتلأ السدّ العالي"، مع الادّعاء بأنّ الصورة حديثة.

إلا أن الوقائع كشفت زيف هذا الادعاء، حيث تبيّن أن الصور المنتشرة لا علاقة لها بامتلاء السد لا من قريب ولا من بعيد، وفقاً لما نقلت وكالة "فرانس برس".

قديمة لا علاقة لها

كما اتضح أن الصورة على مواقع مصريّة محليّة في أيلول/سبتمبر 2018.

يذكر أن تلك الصورة الخاطئة انتشرت إلى حد كبير في وقت أكملت فيه إثيوبيا المرحلة الثالثة من ملء خزان سد النهضة على النيل الأزرق، بحسب ما أعلن رئيس الوزراء أبي أحمد في 12 آب/أغسطس الحالي.

كما أتت وسط توتر العلاقات بين إثيوبيا ومصر والسودان على خلفية ملف النهر أيضاً.

وقد شهد السودان خلال الأيام الماضية تساقط أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات وسيول ما جعل الأخبار المغلوطة تكثر حول هذا الموضوع.

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