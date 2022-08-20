الصور التي أغضبت العراقيين لراغب علامة مع زوجة أحد سفرائهم 

نشر الفنان اللبناني راغب علامة، صورا مساء أمس الجمعة في "تويتر" البالغ عدد متابعيه فيه أكثر من 6 ملايين و200 ألف، أغضبت العراقيين، لأن زوجة سفيرهم لدى الأردن، حيدر العذاري، ظهرت فيها، مع أن زوجها كان في الصور إلى جانبها، إلا أن صداها وصل سريعاً إلى وزارة الخارجية العراقية، فعلقت اليوم السبت ببيان صحافي مما قلّ ودل. ثم أفادت الخارجية العراقية في وقت لاحق بموقعها الإلكتروني، أن بغداد استدعت السفير العذاري.

قالت الوزارة في البيان: "نتابع باهتمام ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من صور تُعنى بسفير جمهورية العراق لدى المملكة الأردنية الهاشمية، كما تلفت الوزارة عناية وسائل الإعلام والرأي العام إلى أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن وبأسرع وقت، وبما يعزز قيم الدبلوماسية العراقية" وفق تعبيرها.

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ويأتي البيان الذي اطلعت عليه "العربية.نت" عبر حسابها الرسمي في فيسبوك، بعد نشر الفنان اللبناني 3 صور أثارت موجة من ردود الفعل، نتيجة ما وصفه المعلقون بـ "الخروج عن مستوى التصرف الدبلوماسي" للسفير وزوجته.

وكان علامة نشر الصور مرفقة بتغريدة قال فيها: "شكراً من القلب لسعادة السفير العراقي لدى الأردن السيد حيدر منصور العذاري وزوجته السيّدة ميسم الربيعي على هذه الاستضافة الكريمة والرائعة والمُمتعة، وعلى هذا الترحيب والاستقبال الطيّب. أسعدني جداً لقاؤكم الجميل في تلك الأجواء القريبة من القلب والمليئة بالحب والفرح". إلا أن بعض العراقيين اعتبر الصور "مخلة" ولا تليق بمكانة السفير.