صلاح يفاجئ مشجعة عجوزا في منزلها.. وسفير كندا يعلق

بعد قيام النجم المصري محمد صلاح رفقة زميله في ليفربول كوستاس تسيميكاس بزيارة إحدى مشجعات النادي الإنجليزي الكبيرات في السن، علق لويس دوما، سفير كندا في مصر، على تلك الزيارة.

"صلاح يا لويس!"

فقد تمنى دوما لقاء محمد صلاح، عقب انتشار فيديو زيارة النجم المصري لمشجعة ليفربول على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

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وقال سفير كندا في مصر عبر حسابه في تويتر: "إن شاء الله في يوم من الأيام مدام دوما (زوجته) تفتح الباب وتناديني.. ده محمد صلاح يا لويس!".

فرحة عارمة من العجوز

وكان صلاح رفقة زميله في الفريق، الظهير الأيسر اليوناني كوستاس تسيميكاس، قد فاجأ إحدى جماهير ليفربول، بزيارتها في منزلها، وهو ما قوبل بسعادة وفرحة عارمة من مشجعة الريدز، ابتهاجاً برؤية نجمها المفضل (محمد صلاح) وجهاً لوجه، والّذي يطرق أبواب منزلها.

ولم يتوقف صلاح عند زيارة المشجعة، إذ تبع ذلك بالتجول في إحدى حدائق مدينة ليفربول، مرتدياً قناعاً ومتنكراً به، كما حرص على تقديم بعض الهدايا للأطفال.

تجدر الإشارة إلى أن محمد صلاح يستعد مع فريقه لمواجهة مانشستر يونايتد، الاثنين المقبل، على أرضية ملعب "أولد ترافورد"، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.