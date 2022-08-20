صورة تفطر القلوب.. ابن الـ15 يواسي أخاه معلناً "سأموت"

صورة عناق بين شقيقين ودموع اجتاحت خلال الساعات الماضية مواقع التواصل، لاسيما في أميركا، أما سرها فيكمن في كم الألم الذي حملته.

فالقصة بدأت حين هم ابن الـ 15 عاماً ويدعى "إيان" إلى إخبار شقيقه الأصغر أنه لم يتمكن من هزيمة مرض السرطان الذي اجتاح عظامه عام 2019، وأن أيامه باتت معدودة.

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لينهار بيتر باكيا بين ذراعي أخيه المريض.

إلا أن المفاجأة كانت في رباطة جأش إيان وتماسكه، إذا راح يواسي أخاه ويطمئنه، ويعتذر منه لأنه لم يتمكن من سحق هذا المرض الخبيث الذي أضناه.

أما ناشر صورة تلك اللحظات المؤثرة بين الأخوين على فيسبوك، فهو رجل مقيم في ولاية أوريغون ويُدعى بنجامين إليوت، الذي لم تعرف علاقته بالطفلين، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل البريطانية".

وسرعان ما انتشرت تلك اللحظة الأليمة كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، حيث تقاطرت رسائل التعاطف مع الولدين، والدعوات العاطفية بشفاء إيان.

يشار إلى أن الطفل مصاب بما يعرف بـ "الساركوما العظمية"، وهو نوع من سرطان العظام.