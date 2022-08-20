فيديو لموكب ولي عهد الأردن لحظة وصوله لخطبة رجوة آل سيف

عقب إعلان الديوان الملكي الأردني خطوبة ولي العهد الأمير حسين بن عبد الله الثاني من الشابة السعودية، رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي الجمعة فيديو لموكب ولي عهد الأردن لحظة وصوله لخطبة رجوة.

وقد أثار المقطع تفاعلاً واسعاً على وسائل التواصل. وكان الموكب يقل العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني وولي عهده وعدد من الأمراء.

خطوبة ولي عهد الاردن الحسين بن عبدالله على رجوة السيف في الرياض بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير #الرياض #رجوة_خالد #رجوة_آل_سيف #رجوة #خطوبة_ولي_عهد_الاردن https://t.co/gELgqYv4I6 pic.twitter.com/ky1MlXKobO — ناصر آل فرحان (@nasseralfarhan9) August 19, 2022

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يذكر أن الديوان الملكي الأردني كان أفاد في بيان رسمي، الأربعاء، أنه تمت خطوبة الأمير حسين على رجوة خالد بن مساعد آل سيف في السعودية، بحضور العاهل الأردني وعقيلته الملكة رانيا.

كما أضاف أنه جرت قراءة الفاتحة في منزل والد رجوة، بالرياض، بحضور الأمير الحسن بن طلال، والأمير هاشم بن عبد الله الثاني، والأمير علي بن الحسين، والأمير هاشم بن الحسين، والأمير غازي بن محمد، والأمير راشد بن الحسن، وعدد من أفراد أسرة آل سيف.

من هي خطيبته؟

ولدت رجوة بنت خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف بالرياض في 28 أبريل/نيسان 1994، لخالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف وعزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري، وهي الشقيقة الصغرى لفيصل ونايف ودانا.

تلقت دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، وتعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية بجامعة "سيراكيوز" في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية.