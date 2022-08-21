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أضاعت محبسها بالمحيط واستنجدت بفيسبوك.. وهكذا عُثر عليه

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This Sept. 2, 2020, photo provided by Francesca Teal shows her wedding ring in Groveland, Mass., that she feared was lost forever when it slipped off her finger at a New Hampshire beach. A stranger who responded to a Facebook post found the ring using a metal detector. (Francesca Teal via AP)
محبس فرانشيسكا تيل في إصبعها قبل فقدانه

أضاعت محبسها بالمحيط واستنجدت بفيسبوك.. وهكذا عُثر عليه

بعدما جلب الغواص الستيني الخاتم للشابة، جثا زوجها على إحدى ركبتيه مرة أخرى ليضعه في إصبعها

هامتون (الولايات المتحدة) – أسوشييتد برس

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عاد خاتم زواج ماسي لامرأة من ولاية ماساتشوستس الأميركية إلى إصبعها، بعد أن عثر عليه رجل استجاب لندائها على وسائل التواصل الاجتماعي بالبحث عنه في قاع المحيط.

وقالت فرانشيسكا تيل لصحيفة "بوسطن غلوب" إنها كانت تلعب كرة القدم مع زوجها هذا الشهر في نورث بيتش بولاية نيو هامبشاير، عندما انزلق الخاتم من إصبعها.

المنشور الذي كتبته تيل على فيسبوك بحثاً عن خاتمها
المنشور الذي كتبته تيل على فيسبوك بحثاً عن خاتمها

قالت تيل (29 عاماً) إنها وزوجها لم يتمكنا من العثور على الخاتم في الماء بعد ساعات من البحث.

وكتبت تيل منشوراً عن محنتها على فيسبوك وطلبت المساعدة من أي شخص قد يتردد على الشاطئ ومعه جهاز للكشف عن المعادن. وتمت مشاركة منشورها آلاف المرات ولفت ذلك انتباه رجل يدعى لو آسي.

وارتدى آسي (60 عاماً) بذلة غطس ومصباحاً أمامياً وذهب إلى المحيط بحثاً عن الخاتم باستخدام جهاز الكشف عن المعادن. وفي اليومين الأولين للبحث، لم يحالفه الحظ.

منشور لتيل بعدما عاد الخاتم لإصبعها
منشور لتيل بعدما عاد الخاتم لإصبعها
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وقال آسي للصحيفة: "أنا لا أتحمل الفشل. أردت أن أعود وأعطيها فرصة أخيرة".

في اليوم الثالث وجد الخاتم مدفوناً تحت القاع الرملي للمحيط، على حد قوله.

وأرسل آسي صورة إلى تيل، وكتب لها في رسالة: "من فضلك أخبريني أن هذا هو الخاتم حتى أتمكن أخيراً من مغادرة هذا الشاطئ".

أعاد آسي الخاتم إلى منزل تيل، وجثا زوجها على إحدى ركبتيه مرة أخرى ليضعه في إصبعها.

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