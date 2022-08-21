تغريدة لطيفة من سفير كندا بعد زيارة مو صلاح لمشجعة بمنزلها
تمنى السفير الكندي بمصر لقاء نجم ليفربول، وغرّد بالقول: "إن شاء الله في يوم من الأيام مدام دوما تفتح الباب وتناديني.. ده مو صلاح يا لويس!"
تعليق لطيف غرّد به سفير كندا في مصر، لويس دوما، على حسابه في "تويتر"، بعد زيارة نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، لإحدى مشجعات الريدز الكبيرات في السن.
A special visit from @MoSalah and Kostas ❤️ #FansofFans pic.twitter.com/cmN9mO3J63— Liverpool FC (@LFC) August 18, 2022
وفاجأ صلاح رفقة زميله الظهير الأيسر بليفربول كوستاس تسيميكاس، إحدى مشجعات ليفربول، بزيارتها في منزلها، وهو ما قوبل بسعادة وفرحة عارمة من المشجعة، ابتهاجاً برؤية نجمها المفضل "مو صلاح" وجهاً لوجه، والذي تفاجأت به يطرق باب منزلها. وقد انتشر مقطع الفيديو انتشارا كبيرا بمواقع التواصل الاجتماعي.
Insha’allah one #FanstoFans Day, my wife will open the door and say: “it’s @MoSalah ya Louis!” 🤩🤞⚽️💫👍🇪🇬😊🇨🇦 @LFC #EgyptianKing https://t.co/MOF33VpB7J— Louis Dumas (@Louis_Dumas9) August 19, 2022
ومن خلال تغريدته اللطيفة، تمنى السفير لويس دوما لقاء محمد صلاح، وقال: "إن شاء الله في يوم من الأيام مدام دوما (زوجته) تفتح الباب وتناديني.. ده مو صلاح يا لويس!".
يُذكر أن زيارة المشجعة الإنجليزية جاءت ضمن جولة لبعض أعضاء فريق ليفربول شملت زيارة لإحدى حدائق المدينة، حيث انخرطوا في تقديم الهدايا للأطفال، كما شاركوهم اللعب.
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