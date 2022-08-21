"مراد علم دار" يدبك على الأغاني الفلسطينية بزفاف في الأردن
الممثل التركي نجاتي شاشماز خضر زفاف رجل الأعمال فيصل البداد الذي أحياه الفنان محمد عساف
ظهر الممثل التركي نجاتي شاشماز المعروف بـ"مراد علم دار" في مقطع فيديو قصير في إحدى حفلات الزفاف التي أحياها الفنان الفلسطيني محمد عساف في الأردن، حيث بدا مبتهجاً ومشاركاً في فعاليات الزفاف التي يتم إحياؤها في تلك الليلة.
واحتفل آل البداد يوم الجمعة بزفاف ابنهم رجل الأعمال فيصل البداد، بحفل كبير جرى في أحد الفنادق الأردنية الكبيرة.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الفيديو بشكل واسع، والذي ظهر فيه أن الفنان محمد عساف وهو يبدي محاولة لتعليم الفنان التركي بعض حركات الرقصة الشعبية "الدبكة" باستخدام منديله الخاص.
واشتهر الممثل التركي نجاتي شيشماز بعد عرض مسلسل "وادي الذئاب" مترجماً للغة العربية في كثير من البلدان، حيث لاقى المسلسل رواجاً وتفاعلاً منذ بث الحلقات الأولى له عام 2008 وما تلاها من سنوات وأجزاء.
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