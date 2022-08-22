.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"التوت قد يعني الإقالة".. رئيس طهاة ملكة بريطانيا يكشف عاداتها

  • الخط
Britain's Queen Elizabeth II looks at samples of food prepared by students at Clontarf Aboriginal College in Perth, Australia, Thursday, Oct. 27, 2011. The queen is in Australia for an official visit and to attend the Commonwealth Heads of Government Meeting. (AP Photo/Sharon Smith, Pool)
الملكة إليزابيث تعاين طعاماً أعده طلاب مدرسة خلال زيارة لأستراليا في 2011

"التوت قد يعني الإقالة".. رئيس طهاة ملكة بريطانيا يكشف عاداتها

دارين ماكغريدي أكد أن الملكة إليزابيث تتناول منذ صغرها شطائر الخبز مع المربى يومياً

لندن – أسوشييتد برس

نشر في: آخر تحديث:

قال رئيس الطهاة السابق لدى الملكة إليزابيث الثانية إنها اعتادت على تناول شطائر الخبز مع المربى يومياً، منذ أن كانت طفلة صغيرة.

وأكد دارين ماكغريدي، في فيديو في قناته في يوتيوب، أن الملكة تفضل مربى الفراولة المصنوعة من الفاكهة التي تم قطفها من أراضي قلعة بالمورال في اسكتلندا.

دارين ماكغريدي
دارين ماكغريدي

وأضاف ماكغريدي: "الملكة كانت تحصل على قطع الخبز مع المربى في الحضانة عندما كانت فتاة صغيرة".

وذكر في مقطع فيديو انتشر مؤخراً: "كانت تتناولها مع الشاي بعد الظهر منذ ذلك الحين".

وتُصنع هذه السندوتشات من الخبز مع القليل من الزبدة والمربى، ثم تقطع إلى دوائر بحجم عملة معدنية بريطانية قديمة.

نموذج عن شطائر مربى الفراولة التي تحبها ملكة بريطانيا
نموذج عن شطائر مربى الفراولة التي تحبها ملكة بريطانيا

كما كشف ماكغريدي، الذي يقول إنه عمل طاهياً للملكة لمدة 11 عاماً، عن حل الملكة لمشكلة مألوفة لعشاق الكعك البريطاني، وهي "هل يوضع المربى أولاً أم الكريمة؟". وقال في مقطع مصور منفصل: "كانت الملكة تفضل المربى أولاً. كانت المربى متبوعة بتلك الكريمة اللذيذة المتخثرة".

ناشطتان تفاجئان المستشار الألماني بصدر عار الأخيرة ناشطتان تفاجئان المستشار الألماني بصدر عار

بالإضافة إلى المربى، أكد أن الملكة البالغة من العمر 96 عاماً عاشقة للفراولة الطازجة. وقال: "كانت الملكة تأكل الفراولة ثلاث أو أربع ليال في الأسبوع إذا كانت في موسمها".

لكن الويل لأي شخص حاول أن يعطيها التوت خارج الموسم. وقال ماكغريدي مازحاً إن تقديم التوت على مائدة العشاء في يناير "يعني الإقالة".

ولم يعلق القصر الملكي البريطاني على ما أدلى به ماكغريدي وما تفضله الملكة من شطائر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
سيناريوهات خطرة أمام الولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي.. كيف؟ سيناريوهات خطرة أمام الولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي.. كيف؟
اكتشف المزيد