"التوت قد يعني الإقالة".. رئيس طهاة ملكة بريطانيا يكشف عاداتها

قال رئيس الطهاة السابق لدى الملكة إليزابيث الثانية إنها اعتادت على تناول شطائر الخبز مع المربى يومياً، منذ أن كانت طفلة صغيرة.

وأكد دارين ماكغريدي، في فيديو في قناته في يوتيوب، أن الملكة تفضل مربى الفراولة المصنوعة من الفاكهة التي تم قطفها من أراضي قلعة بالمورال في اسكتلندا.

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وأضاف ماكغريدي: "الملكة كانت تحصل على قطع الخبز مع المربى في الحضانة عندما كانت فتاة صغيرة".

وذكر في مقطع فيديو انتشر مؤخراً: "كانت تتناولها مع الشاي بعد الظهر منذ ذلك الحين".

وتُصنع هذه السندوتشات من الخبز مع القليل من الزبدة والمربى، ثم تقطع إلى دوائر بحجم عملة معدنية بريطانية قديمة.

كما كشف ماكغريدي، الذي يقول إنه عمل طاهياً للملكة لمدة 11 عاماً، عن حل الملكة لمشكلة مألوفة لعشاق الكعك البريطاني، وهي "هل يوضع المربى أولاً أم الكريمة؟". وقال في مقطع مصور منفصل: "كانت الملكة تفضل المربى أولاً. كانت المربى متبوعة بتلك الكريمة اللذيذة المتخثرة".

بالإضافة إلى المربى، أكد أن الملكة البالغة من العمر 96 عاماً عاشقة للفراولة الطازجة. وقال: "كانت الملكة تأكل الفراولة ثلاث أو أربع ليال في الأسبوع إذا كانت في موسمها".

لكن الويل لأي شخص حاول أن يعطيها التوت خارج الموسم. وقال ماكغريدي مازحاً إن تقديم التوت على مائدة العشاء في يناير "يعني الإقالة".

ولم يعلق القصر الملكي البريطاني على ما أدلى به ماكغريدي وما تفضله الملكة من شطائر.