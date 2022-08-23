فيديو لزوجة سفير العراق بالأردن: راغب علامة كامل الجمال

ظهرت السيدة ميسم الربيعي، حرم سفير العراق لدى الأردن حيدر العذاري، في فيديو قد يسكب المزيد من الزيت على النار، ففيه نراها إلى جانب المطرب اللبناني راغب علامة، وفيه نسمعها تعدد صفاته، ومنها أنه "كامل الجمال، كامل الأناقة، كامل الحضور، سوبر ستار بمعنى الكلمة"، وفق رأيها فيه.

ويبدأ الفيديو بقول زوجة السفير البالغ 52 سنة: "شوفو مين ويانا (معنا) اليوم" فرد علامة: "أنا" فتابعت وقالت: "كامل الجمال (فرد علامة: حبيبتي.. عيوني) كامل الأناقة، كامل الحضور، سوبر ستار بمعنى الكلمة.. راغب علامة"، ثم ختمت بكلمتي: "حياتي نوّرت"، وكله وارد في الفيديو المعروض.

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ويبدو أن الفيديو تم تصويره يوم أقام السفير حفلا خاصا مع مأدبة غداء في 19 أغسطس الجاري بمنزله في عمان، ودعا إليه الفنان راغب علامة وآخرين، فنشر المطرب 3 صور في "تويتر" عن حضوره للحفل مع تغريدة شكر فيها السفير وعائلته، وهي صور اعتبرها بعض العراقيين خادشة وغير لائقة، ما حمل وزارة الخارجية العراقية على استدعاء السفير العذاري، للاستفسار واحتواء الضجة، وإلى الآن لم يطرأ جديد بعد استدعائه.

أما المطرب، فرده الوحيد على ما حدث، كان بعد يومين عبر برنامج "تفاعلكم" الذي تقدمه الزميلة سارة دنداري على شاشة "العربية" يوميا، وفيه قال إن ما يحدث "لا يستحق الرد عليه أصلا"، واعتبر أن الأزمة مفتعلة، وخلفياتها ليست اجتماعية أبدا، وأن الانتقادات والهجوم جاء من حسابات وهمية، وأكد وجود علاقة صداقة عائلية تربطه بالسفير وعائلته "ولو حدث ما هو خطأ لما ظهرت هذه الصور للعلن"، ثم ختم كلامه بقوله لمن افتعل الضجة: اتقوا الله.

الصور التي اعتبروها خادشة

والصور الثلاث التي نشرها راغب علامة في تويتر، مرفقة بتغريدة شكره للسفير حيدر منصور العذاري وعائلته، هي التي نشرتها "العربية.نت" ضمن تقرير سابق، وتنشرها مجددا أدناه. أما التي ظهرت فيما بعد لعلامة وهو ممسك بيد زوجة السفير في واحدة، وخده على خدها في صورة ثانية، فهما من مصدر غير المطرب، ويبدو أنهما مجتزأتين من صورتين أكبر حجما.

راغب علامة، الذي يستعد لإحياء حفل غنائي، الخميس المقبل، في مدينة العلمين الجديدة، التي تتبع محافظة مطروح وتبعد 259 كيلومترا عن القاهرة، دعمه في اليومين الماضيين بيانان صدرا عن نقابة الموسيقيين في لبنان، كما عن نقابة محترفي الموسيقى والغناء، فاعتبرت الأولى أنه "يحمل رسالة لكل الناس"، فيما استكرت الثانية "حملة الهجوم على السوبرستار راغب علامة"، معتبرة أن التقاط الصور في جميع المناسبات مع الفنانين "هو شيء طبيعي".