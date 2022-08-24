فيديو يأسر القلوب.. ممرض يساعد طفلة مصابة بالسرطان على النوم

في لفتة إنسانية تحمل في طياتها الكثير من المعاني، وثق فيديو سجله عاملون داخل مستشفى سرطان الأطفال 57357 في مصر قيام أحد الممرضين بجانب الأطفال المصابين بالمرض حتى يخلدوا للنوم.
وأظهر المقطع الذي حصد آلاف المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي الممرض وهو يجلس بجوار طفلة مصابة بالسرطان ويربت بكفه عليها حتى يتسنى لها النوم.
ع لسان دكتور ابراهيم عبدو— الكَفراوي (@omarmuhamed1) August 21, 2022
الزمان: الساعة ٢ فجرا
المكان:رعاية مستشفى 57357
كنت بمر فالمستشفى ولقيت "عمرمحمد" ممرض ف الرعاية قاعد جنب طفلة بيحاول ينيمها وبيطبط عليها عشان تنام اكتر من نص ساعة وانا بتفرج على المنظر ده وانا بره الاوضة وهو مش واخد باله اني شايفه ربنا يكرمك يا عمر ♥️ pic.twitter.com/zTHg8t0Wo1
غرفة العناية المركزة
فيما تبين من إحدى التغريدات على تويتر أن الممرض يدعى عمر محمد، وقد اعتاد أن يظل بجانب الأطفال في غرفة العناية المركزة حتى يخلدوا إلى النوم.
يذكر أن مستشفى سرطان الأطفال 57357 يوفر لكل مريض، ممرضا أو ممرضة لرعايته والاهتمام به صحياً ومعنوياً أيضاً، كبديل لأمهاتهن بعد منع تواجدهن كمرافقات بالمستشفى، بهدف تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي منذ بداية جائحة كورونا.
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