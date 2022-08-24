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فيديو يأسر القلوب.. ممرض يساعد طفلة مصابة بالسرطان على النوم

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فيديو يأسر القلوب.. ممرض يساعد طفلة مصابة بالسرطان على النوم

القاهرة - العربية.نت

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في لفتة إنسانية تحمل في طياتها الكثير من المعاني، وثق فيديو سجله عاملون داخل مستشفى سرطان الأطفال 57357 في مصر قيام أحد الممرضين بجانب الأطفال المصابين بالمرض حتى يخلدوا للنوم.

وأظهر المقطع الذي حصد آلاف المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي الممرض وهو يجلس بجوار طفلة مصابة بالسرطان ويربت بكفه عليها حتى يتسنى لها النوم.

غرفة العناية المركزة

فيما تبين من إحدى التغريدات على تويتر أن الممرض يدعى عمر محمد، وقد اعتاد أن يظل بجانب الأطفال في غرفة العناية المركزة حتى يخلدوا إلى النوم.

يذكر أن مستشفى سرطان الأطفال 57357 يوفر لكل مريض، ممرضا أو ممرضة لرعايته والاهتمام به صحياً ومعنوياً أيضاً، كبديل لأمهاتهن بعد منع تواجدهن كمرافقات بالمستشفى، بهدف تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي منذ بداية جائحة كورونا.

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