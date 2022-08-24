"ابتلعهما البحر".. مأساة وفاة أم وابنها تهز تونس

خلال اليومين الماضيين اجتاحت صورة لأم وابنها البالغ 4 سنوات مواقع التواصل الاجتماعي في تونس.
أما سرها فيكمن في أنها التقطت قبل غرق قارب الهجرة غير الشرعي الذي اعتقدت الأم أنه "طوق نجاتها"، هرباً من الأوضاع المعيشية الصعبة في البلاد.
الأكثر فقراً
وقد أثارت وفاة المعلمة العاطلة عن العمل "شهيدة يعقوبي" وابنها إثر غرق مركب هجرة غير شرعي في المياه الدولية بعد إبحاره منذ أسبوع من السواحل الشرقية للبلاد غضب وحزن نشطاء التواصل.
فيما أعادوا نشر آخر صورة للمعلمة وابنها على متن القارب، منددين بتزايد أعداد الهجرة غير الشرعية من تونس إلى أوروبا في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
كما أوضحوا أن "شهيدة يعقوبي" تقطن في منطقة الوسلاتية بمحافظة القيروان، التي تتصدر لائحة المحافظات الأكثر فقراً في تونس.
فشلت في إيجاد مصدر رزق لها
إلى ذلك قالت عمتها لـ"العربية" إن ابنة أخيها شهيدة يعقوبي البالغة من العمر 36 سنة عاطلة عن العمل وتعاني صعوبات مادية كبيرة، وفشلت في إيجاد مصدر رزق لها، ما دفعها للتفكير في الهجرة وركوب قوارب الموت.
وكشفت أن زوج ابنة أخيها مستقر في اليونان، وأن عائلتها لم تكن على علم بتفكيرها في الهجرة مطلقاً.
فيما لفتت إلى أن "شهيدة يعقوبي" كانت مرعوبة في آخر اتصال عائلي معها، بعد أن غمرت المياه القارب الذي ركبته مع ابنها.
يشار إلى أن وتيرة محاولات الهجرة غير القانونية تتزايد من تونس وغيرها من دول إفريقية من السواحل التونسية نحو السواحل الأوروبية.
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