الضريبة تلاحق مشاهير "السوشيال ميديا" في الأردن

قدم نحو 100 شخص من مشاهير "السوشيال ميديا" في الأردن إقراراتهم الضريبية لتصويب أوضاعهم المالية والقانونية، لتدخل فئتهم ضمن الفئات المطالبة بدفع الإيرادات عن الدخول المتحققة من أنشطتهم المختلفة.

• فريق خاص لمتابعتهم

وخصصت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في الأردن فريقا من موظفيها لمساعدة مشاهير السوشيال ميديا والأشخاص الذين يحققون إيرادات مالية خاضعة لقانون الضريبة من نشاطاتهم على هذه المواقع لتوفيق أوضاعهم القانونية وذلك بتقديم الإقرارات الضريبة عن دخولهم المتحققة من أنشطتهم المختلفة ودفع الضرائب المترتبة عليهم.

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وأشارت الدائرة إلى أن مجموعة من هؤلاء النشطاء قاموا بمراجعة الدائرة وتوفيق أوضاعهم قانونيا وتقديم الإقرارات الضريبية ودفع ما يترتب عليهم من ضرائب.

وبينت الدائرة أن جميع مشاهير السوشيال ميديا أو أي شخص يحصل أو يحقق إيرادا منها فهو خاضع للقانون سواء قانون ضريبة الدخل أو قانون الضريبة العامة على المبيعات

• 100 من المشاهير صوبوا أوضاعهم

من جانبه، أكد مصدر مسؤول في مدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لـ"العربية.نت"، أن 100 شخص من مشاهير السوشيال ميديا في الأردن تقدموا لتصويب أوضاعهم الضريبية وقدموا إقرارات مالية عن الإيرادات المتحققة من أنشطتهم المختلفة لدفع الضرائب المترتبة عليهم بسبب تحقيق الأموال من خلال (التواصل الاجتماعي)".

وأشار المصدر أن هنالك تجاوبا من قبل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وتصويب أوضاعهم في الضريبة، موضحاً أن هذا الأمر يصب في مصلحتهم من جهة لكي لا يعدوا متهربين أو متجنبين ضريبيا، وكذلك الأمر من مصلحة المؤسسات المعلنة على صفحاتهم الخاصة.

• توضيح حكومي

وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، إن الإجراء المعلن من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات يأتي في إطار جهود الدائرة لمتابعة الإيرادات الخاضعة لضريبة المبيعات والدخل الخاضع لضريبة الدخل وفق الأنظمة والتعليمات والقوانين النافذة ومنها الإيراد أو الدخل المتحقق للعاملين في مجال الإعلام أو الإعلان سواء شركات أو بشكل فردي عند وصولهم لحدود الدخل الخاضع لضريبة المبيعات أو الدخل.

وفيما يخص إمكانية فرض ضريبة المبيعات للإعلانات على المنصات العالمية والإقليمية، قال الهناندة: "يتم تحصيل الضرائب على جزء منها سواء من خلال ضريبة غير المقيم أو ضريبة المبيعات للإعلانات من خلال شركات الإعلان أو وكلاء الإعلان ولا يتم التحصيل عند الدفع المباشر من خلال بطاقات الدفع الخاصة، والموضوع قيد البحث من سنوات وعلى مستوى المنطقة وليس هناك قرار نهائي لغاية اللحظة".

يذكر أن المادة 3 من قانون ضريبة الدخل في الأردن تنص على خضوع أي دخل يتأتى في المملكة لأي شخص أو يجنيه منها للضريبة بغض النظر عن مكان الوفاء.

وبينت الدائرة أن جميع مشاهير السوشيال ميديا، الذين ينطبق عليهم حد التسجيل في ضريبة المبيعات، يجب عليهم التسجيل في شبكة الضريبة العامة على المبيعات، وإعلان إيراداتهم عن جميع أنشطتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها ونشاطاتها، وكذلك من جميع القنوات والأنشطة على الشبكة العنكبوتية التي تحقق لهم إيرادات مالية خاضعة للقانون.