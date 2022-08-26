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صديقة ومسكن مشترك وسياسة.. هكذا سُرقت وبيعت يوميات ابنة بايدن

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FILE — President Joe Biden walks on the beach with daughter Ashley Biden, in Rehoboth Beach, Del., June 20, 2022. Two people have pleaded guilty in a scheme to peddle a diary and other items belonging to President Joe Biden's daughter Ashley to the conservative group Project Veritas, prosecutors said Thursday, Aug. 25, 2022. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta, File)
آشلي بايدن مع والدها على البحر في ديلاوير في يونيو الماضي
جو بايدن

صديقة ومسكن مشترك وسياسة.. هكذا سُرقت وبيعت يوميات ابنة بايدن

جماعة النشطاء المحافظة "بروجيكت فيريتاس" اشترت يوميات آشلي ابنة الرئيس الأميركي مقابل 40 ألف دولار

نيويورك - رويترز

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اعترف اثنان من سكان ولاية فلوريدا الأميركية أمس الخميس بأنهما مذنبان بعد توجيه اتهامات إليهما في قضية سرقة يوميات آشلي ابنة الرئيس الأميركي جو بايدن وبيعها لجماعة النشطاء المحافظة "بروجيكت فيريتاس".

وأقر كل من إيمي هاريس (40 عاماً) وروبرت كورلاندر (58 عاماً) بالذنب قبل أن يتهمهما قاضي محكمة جنح في محكمة منهاتن الاتحادية بالتآمر لنقل شيء مسروق من ولاية إلى أخرى؟ ووافق المتهمان أيضاً على التعاون مع الادعاء العام في القضية.

ولم يتطرق مكتب المدعي العام الأميركي في منهاتن إلى آشلي بايدن أو "بروجيكت فيريتاس" في الأوراق المقدمة إلى المحكمة الخميس، لكن ممثلي الادعاء والجماعة المحافظة ناقشا الأمر في إجراءات مدنية ذات صلة بدأت العام الماضي في محكمة منهاتن الاتحادية.

روبرت كورلاندر يخرج من المحكمة (أرشيفية)
  • روبرت كورلاندر يخرج من المحكمة (أرشيفية)
  • إيمي هاريس
2 صور
روبرت كورلاندر يخرج من المحكمة (أرشيفية)
روبرت كورلاندر يخرج من المحكمة (أرشيفية)
إيمي هاريس
إيمي هاريس
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وطبقاً لأوراق القضية، كانت آشلي بايدن تقيم في منزل صديقة في ديلراي بيتش في فلوريدا حيث تركت يومياتها وأشياء أخرى خاصة بها.

وبعد أن تركت آشلي المسكن، دعت الصديقة هاريس إلى إقامة مؤقتة هناك، بحسب الأوراق. وبعد شهرين اتصلت إيمي بكورلاندر لمساعدتها في بيع اليوميات وأشياء أخرى من بينها صور أسرية خاصة بعائلة بايدن، بحسب المدعين.

وتُبين أوراق القضية أن إيمي وكورلاندر عرضا الأشياء للبيع خلال الاستعداد لانتخابات نوفمبر 2020 وذلك قبل بيعها لـ"بروجيكت فيريتاس" التي دفعت لكل منهما 20 ألف دولار.

آشلي بايدن مع والدها على البحر في واشنطن في ابريل الماضي
آشلي بايدن مع والدها على البحر في واشنطن في ابريل الماضي
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