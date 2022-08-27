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الممثل كيفن هارت يفتح مطعماً للوجبات النباتية السريعة

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Kevin Hart poses for a portrait at the opening of his new vegan fast-food restaurant Hart House on Wednesday, Aug. 24, 2022 in Los Angeles. (Photo by Willy Sanjuan/Invision/AP).
الممثل كيفن هارت في مطعمه

الممثل كيفن هارت يفتح مطعماً للوجبات النباتية السريعة

تحتوي قائمة الطعام في "هارت هاوي" في لوس أنجلوس على البرغر والسلطات والبطاطس وغيرها من الأكلات السريعة لكن الصحية

لوس أنجلوس – أسوشييتد برس

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يتمتع كيفن هارت بالفعل بمسيرة مزدهرة في الكوميديا والتمثيل، لكنه الآن يستهدف بطون الجياع.

وافتتح الممثل الكوميدي الأميركي صاحب الإنتاج الغزير، يوم الخميس الماضي، مطعمه النباتي الأول للوجبات السريعة الذي يحمل اسم "هارت هاوس" في حي ويستشستر بلوس أنجلوس بالقرب من مطار المدينة.

ويهدف هارت بهذا المشروع الجديد إلى جذب الأشخاص النباتيين بجانب أولئك الذين لم يتعرفوا بعد على هذا العالم من الأكل الصحي.

إحدى الوجبات في مطعم "هارت هاوي"
إحدى الوجبات في مطعم "هارت هاوي"

وقال هارت في مقابلة قبل الافتتاح الرسمي للمطعم الذي شهد انطلاقة قوية وطوابير طويلة من العملاء على مدار اليوم: "هدفنا في هذا المجال هو تحقيق الشعور بالرضا. هذا ما يسعى نحوه كيفن هارت".

وخلال الافتتاح، جلس إلى جانب زوجته إنيكو هارت في المطعم وأمامه شطيرة "دجاج نباتي" مقرمشة مع بطاطس.

وقد شارك مغني الراب ليل بيبي في الافتتاح وقدم طلباً من القائمة النباتية بالكامل، والتي تحتوي كذلك على البرغر والسلطات والبطاطس والشاي المثلج وعصير الليمون البارد.

إحدى الوجبات في مطعم "هارت هاوي"
إحدى الوجبات في مطعم "هارت هاوي"

ويصنع الحليب المخفوق في هذا المطعم من مزيج الشوفان والصويا.

وواصل هارت حديثه قائلاً: "أقول هذا طوال الوقت: عش، أحب، اضحك. هنا نقول: تناول طعامك بالخارج. الناس لديها فضول بشأن الأطعمة النباتية. إنه شيء أتناوله، إنه حقاً جيد. عندما تنظر إلى المطاعم الأخرى، تجد أن هارت هاوس جيد بنفس القدر وربما أفضل في بعض الجوانب".

إحدى الوجبات في مطعم "هارت هاوي"
إحدى الوجبات في مطعم "هارت هاوي"
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وقال هارت إنه شعر بالحاجة إلى إنشاء مساحة صحية ضمن نطاق الوجبات السريعة تكون أسعارها معقولة للعملاء.

وأضاف هارت: "إنها أولوية رئيسية بالنسبة لنا. نريد خلق بيئة يشعر فيها الناس بالرضا".

هناك خيارات أخرى عديدة من الوجبات السريعة النباتية في أنحاء لوس أنجلوس، لكن نهج "هارت هاوس" هو تقديم طعام يتمتع بجودة عالية مع شطائر وبرغر تتراوح أسعارها بين 5 و7 دولارات، وهي أقل من أسعار المنافسين.

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