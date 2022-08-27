فنان ليبي يوثق مصرعه خلال الاشتباكات.. "صورة أخيرة قبل ما نموت"
كان مصطفى بركة يقوم بتصوير الاشتباكات العنيفة التي تجري في شوارع طرابلس فجرا على سبيل التوثيق
لقي الممثل الليبي الشاب مصطفى بركة مصرعه إثر إصابته برصاصة طائشة، نتيجة الاشتباكات الدائرة وسط العاصمة طرابلس، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بحسب ما أعلنت وسائل إعلام ليبية.
وكان الممثل الشاب صاحب الوجه البشوش يقوم بتصوير الاشتباكات العنيفة التي تجري في شوارع طرابلس على سبيل التوثيق، وقال في آخر فيديو بث مباشر لها "صورة أخيرة قبل ما نموت".
أعمال مصطفى بركة
شارك الممثل مصطفى بركة في عدة أعمال رمضانية، وأدى دور بطولة في 6 أعمال كوميدية رمضانية، ظهر أول مرة للجمهور من خلال الشاشة الصغيرة سنة 2014 في السلسلة الهزلية العشوائيون الجزء 1 وأدى دور البطولة.
شارك سنة 2014 في السلسلة الكوميدية "العندليبي" إلى جانب الممثل القدير فرج عبدالكريم. وسنة 2015 أدى دور بطولة في المسلسل الكوميدي الاجتماعي "خفافيش"، شارك في هذا العمل القديرة زبيدة قاسم والممثلة أمل نوري والفنان عبدالحفيظ طيره.
كما شارك عام 2015 في السلسلة الكوميدية "سالم وحليمة 1" إلى جانب كل من الممثل عبدالسلام الهواري والممثل رضا قب. أدى دور بطولة في السلسلة الكوميدية "العشوائيون 2" سنة 2015. سنة 2017 كان أحد أبطال سلسلة "سالم وحليمة" الجزء 2.
وأدى دور بطولة في سلسلة "لا لا هكي هلبه" سنة 2018 ودور بطولة في سلسلة "سالم وحليمة" الجزء 3، وأدى سنة 2018 دور بطولة في المسلسل الكوميدي الاجتماعي "48 غارقين".
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