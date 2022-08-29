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فيديو مرعب لا يصدق.. سرق رضيعا من حضن أمه بكل هدوء

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فيديو مرعب لا يصدق.. سرق رضيعا من حضن أمه بكل هدوء

دبي - العربية.نت

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بعدما انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية كالنار في الهشيم، بات مقطع الفيديو المرفق الأكثر تداولاً في الهند.

فقد التقطت كاميرات مراقبة مثبتة في محطة ماثورا شمال شرق البلاد حادثة مرعبة.

إذ أظهر الفيديو لصاً يقترب من امرأة مشردة تنام مع رضيعها على الرصيف، ليحمله بكل هدوء ويركب القطار هارباً.

وبعد اكتشاف الأمر، شكّلت الشرطة فرق بحث بمساعدة مواطنين غاضبين من تلك الفعلة.

وأوضحت السلطات أن عملية البحث عن اللص لا تزال جارية حتى الآن.

يذكر أن تلك الحادثة التي وثقتها كاميرات المراقبة شكّلت صدمة للشعب الهندي، وسط مطالبات بضبط الفاعل وإنزال أشد العقوبات عليه.

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