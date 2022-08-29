فيديو مرعب لا يصدق.. سرق رضيعا من حضن أمه بكل هدوء

بعدما انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية كالنار في الهشيم، بات مقطع الفيديو المرفق الأكثر تداولاً في الهند.
فقد التقطت كاميرات مراقبة مثبتة في محطة ماثورا شمال شرق البلاد حادثة مرعبة.
أكثر مقطع صدم الشعب الهندي التقط من كاميرا مراقبة في محطة ماثورا شمال شرق البلاد عندما اقترب شخص من امرأة مشردة تنام مع رضيعها على الرصيف فحمله بهدوء ثم ركب القطار وهرب.— إياد الحمود (@Eyaaaad) August 28, 2022
الشرطة شكلت فرق بحث وشارك المواطنون الغاضبون معهم، ولازالت عملية البحث جارية.pic.twitter.com/xB0caP8Rb9
إذ أظهر الفيديو لصاً يقترب من امرأة مشردة تنام مع رضيعها على الرصيف، ليحمله بكل هدوء ويركب القطار هارباً.
وبعد اكتشاف الأمر، شكّلت الشرطة فرق بحث بمساعدة مواطنين غاضبين من تلك الفعلة.
وأوضحت السلطات أن عملية البحث عن اللص لا تزال جارية حتى الآن.
يذكر أن تلك الحادثة التي وثقتها كاميرات المراقبة شكّلت صدمة للشعب الهندي، وسط مطالبات بضبط الفاعل وإنزال أشد العقوبات عليه.
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