من امرأة لأخرى.. هيلاري لرئيسة وزراء فنلندا "ارقصي"

بصورة لها ترقص في أحد النوادي الليلية، وكلمات مقتضبة، وجهت الوزيرة الأميركية السابقة والمرشحة السابقة للرئاسة الأميركية، هيلاري كلينتون، رسالة دعم إلى رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين التي تعرضت قبل أيام لعاصفة من الانتقادات، إثر انتشار فيديو وصف بالفاضح لها، وهي ترقص بطريقة غير ملائمة للمنصب، كما صور سربت من مكتبها أيضا لفتاتين عاريتي الصدر.

صورة قلب

ودعت كلينتون رئيسة الوزراء إلى الرقص والرقص دون توقف، مرفقة كلمتها بصورة لها ترقص في ناد ليلي مكتظ بكولومبيا عام 2012، حين كانت وزيرة للخارجية الأميركية.

مادة اعلانية

لترد عليها مارين في الحال شاكرة، وراسمة صورة قلب للتعبير عن محبتها بتغريدة عبر حسابه على تويتر مساء أمس الأحد.

أنا إنسانة أتوق للفرح

يشار إلى أن سانا كانت دافعت عن نفسها بشدة الأربعاء الماضي، وعن سجّل أعمالها وحقّها بحياة خاصّة بعدما طالتها انتقادات شرسة إثر انتشار مقطع فيديو الأسبوع الماضي تظهر فيه وهي ترقص. وقالت، وهي تحاول حبس دموعها خلال حفل أقامه الحزب الاشتراكي الديموقراطي في مدينة لاهتي شمال هلسنكي، "أنا إنسانة أتوق أحيانًا للفرح والنور والمرح خلال هذه الأيام القاتمة".

كما أكدت أن اللقطات كانت خاصة وتتعلق بحياتها الشخصية، إلا أنها أكدت على انضباطها في العمل، قائلة "لم أفوّت يوم عمل واحد".

أتى هذا الدفاع بعد أن أثار مقطع مصور تم تسريبه الأسبوع الماضي مارين (36 عامًا) وهي ترقص وتحتفل مع مجموعة من الأصدقاء والمشاهير، جدلاً في البلاد. ودفع البعض إلى اعتبار هذا التصرف غير لائق بشخص في منصبها، فيما دافع آخرون عن حقّها في الاحتفال بحدث خاص مع أصدقائها.