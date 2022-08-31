.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مذيع يقدم تقريره "من قلب الفيضانات".. قبل أن تجرفه المياه

  • الخط
المذيع تجرفه مياه الفياضانات

مذيع يقدم تقريره "من قلب الفيضانات".. قبل أن تجرفه المياه

السلطات الباكستانية أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 1138 قتيلًا و1634 جريحاً

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

اعتمد مذيع باكستاني مقولة "من قلب الحدث" لينقل لمواطنيه وقائع الفيضانات التي اجتاحت بلاده. وانتشر فيدو للمذيع على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقدم الأخبار في عمق الفيضانات.

وترجع تفاصيل الواقعة إلى لجوء المذيع إلى تقديم تقرير إخباري مصور عن الفيضانات الخطيرة التي تشهدها باكستان حيث اضطر إلى تقديمه في أعماق المياه التي تجرفه.

وظهر المذيع الذي انتشرت صوره على نطاق واسع في مختلف بقاع العالم ونالت عددا كبيرا من التعليقات الإيجابية داخل جوف الفيضانات وهو متمسك بصخرة لإنقاذ نفسه من المياه الجارفة. ويمكن سماع المراسل وهو يصف الوضع في مياه المد العالي، التي تأخذه مع تدفقها، فيبدو كأنه غير قادر على التوازن أو الوقوف بشكل مستقيم.

وحسب الصور ومقاطع الفيديو المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي فإن المذيع كان يستجمع قواه ويبتلع بعض ماء الفيضانات ويمسك بالمايكروفون في اليد الأخرى و يقدم تقريره الإخباري.

باكستان: إعادة البناء بعد الفيضانات ستكلفنا 10 مليارات دولار العرب والعالم باكستان باكستان: إعادة البناء بعد الفيضانات ستكلفنا 10 مليارات دولار

وأعلنت السلطات الباكستانية ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي تجتاح البلاد إلى 1138 قتيلًا و1634 جريحًا.
وكشفت وزيرة التغير المناخي شيري رحمان أن ثلث بلادها "غارق تحت المياه" نتيجة الفيضانات الناجمة عن أمطار موسمية قياسية هذا العام.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هجمات حوثية تسببت بتشريد آلاف الأسر اليمنية في تعز هجمات حوثية تسببت بتشريد آلاف الأسر اليمنية في تعز
اكتشف المزيد