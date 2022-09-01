لاعب أردني شهير يشعل عاصفة: صدفة كشفت إصابتي بالسرطان

غدا اللاعب الأردني وحارس نادي اليرموك أنس الخلايلة، حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أعلن إصابته بمرض السرطان، واعداً بالانتصار عليه.
إلا أن المفاجأة كانت بأن اللاعب الشهير اكتشف مرضه صدفة، حيث شرح في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في "فيسبوك"، تفاصيل ما جرى.
وأوضح أنه كان يلعب مع زميله كرة القدم وتعرض لضربة جاءت على وجهه.
اكتشف إصابته بالسرطان صدفة.. اللاعب الأردني "أنس الخلايلة" يعد بالانتصار على المرض..— العربية الأردن (@AlarabiyaJordan) August 31, 2022
تابع #العربية_الأردن pic.twitter.com/ERoIGrYIYv
بين الأذن والأنف
وبينما فضّل الشاب البالغ من العمر 31 عاماً، الاطمئنان على نفسه بأن ذهب للمستشفى وأجرى الفحوصات الضرورية ومعها صور الأشعة، ظهر ورم خبيث في المنطقة بين الأذن والأنف.
وقد حظي اللاعب بتعاطف كبير من محبيه وأصدقائه بعدما أطلّ بالفيديو، واعداً بأن يهزم المرض بالعزيمة والثبات.
يشار إلى أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو اللاعب على نطاق واسع، متمنين للخلايلة الشفاء العاجل.
-
اشتباكات البصرة مستمرة.. وخلية الإعلام "ما جرى جريمة قتل"لا يزال التوتر يخيم على محافظة البصرة، جنوب العراق التي عاشت خلال ساعات الليل اشتباكات مسلحة بين بعد مقتل أحد عناصر سرايا السلام (تابعة لزعيم التيار ... العراق
-
عروس داعش ثانية.. فضيحة تورّط عميل مخابرات كندية بتهريبهالا تلبث "شميمة بيغوم"، أو "عروس داعش"، وهي الفتاة البريطانية التي سافرت إلى سوريا قبل سنوات والتحقت بالتنظيم الإرهابي، أن تغيب عن الأنظار حتى تعود ... العرب والعالم
-
كيربي يلمح: إيران تخلت عن بعض مطالبها في محادثات النوويفيما تقترب المحادثات النووية الهادفة إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران إلى مرحلة الحسم بانتظار الرد الإيراني على الرد الأميركي، أبدى منسق ... إيران