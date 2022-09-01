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لاعب أردني شهير يشعل عاصفة: صدفة كشفت إصابتي بالسرطان

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اللاعب الأردني أنس الخلايلة حارس مرمى نادي اليرموك

لاعب أردني شهير يشعل عاصفة: صدفة كشفت إصابتي بالسرطان

دبي - العربية.نت

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غدا اللاعب الأردني وحارس نادي اليرموك أنس الخلايلة، حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أعلن إصابته بمرض السرطان، واعداً بالانتصار عليه.

إلا أن المفاجأة كانت بأن اللاعب الشهير اكتشف مرضه صدفة، حيث شرح في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في "فيسبوك"، تفاصيل ما جرى.

وأوضح أنه كان يلعب مع زميله كرة القدم وتعرض لضربة جاءت على وجهه.

بين الأذن والأنف

وبينما فضّل الشاب البالغ من العمر 31 عاماً، الاطمئنان على نفسه بأن ذهب للمستشفى وأجرى الفحوصات الضرورية ومعها صور الأشعة، ظهر ورم خبيث في المنطقة بين الأذن والأنف.

وقد حظي اللاعب بتعاطف كبير من محبيه وأصدقائه بعدما أطلّ بالفيديو، واعداً بأن يهزم المرض بالعزيمة والثبات.

يشار إلى أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو اللاعب على نطاق واسع، متمنين للخلايلة الشفاء العاجل.

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