فيديو فاضح يثير جدلاً بمصر.. صور امرأة وحبيبها عاريين أونلاين

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مؤخراً منشوراً، يتضمن مكالمة خاصة بين فتاة تتجرد من ملابسها خلال حديثها مع رجل، بالإضافة إلى صور لهما دون ملابس.

ما دفع الأمن إلى التحركـ ، والتحقيق ف يالقضية.

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ليتبين بحسب ما كشفت وزارة الداخلية المصرية في بيان نشرته على صفحتها الخاصة في فيسبوك، أن علاقة عاطفية ربطت الرجل والفتاة، إلا أن عائلتها رفضته حين تقدم لخطبتها.

الانتقام

وقال الرجل الذي تم التعرف على هويته والفتاة، إن نجل عم الفتاة سبق أن استدرجه وتعدى عليه، وصوره من دون ملابس، وهدده بهذه الصور ليجبره على الابتعاد عنها.

في المقابل، ورداً على الإهانة وبهدف الانتقام، قرر الرجل نشر صورهما ومحادثاتهما الخاصة خلال الفترة التي ارتبطا بها.

من جهتها، أكدت الشرطة صحة الرواية بعد توقيف الفتاة ونجل عمها، اللذين أقرا بصحة تفاصيل الواقعة.

يشار إلى أن الشرطة اتخذت كافة الإجراءات القانونية بإحالتهم إلى النيابة.